Engeliler iftarda buluştu
3 saat önce
Türkiye Beyazay Şırnak Şubesince engellilere yönelik iftar programı düzenledi.
Türkiye Beyazay Şırnak
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 09:52 Kaynak: AA
Şubesince engellilere yönelik iftar programı düzenledi.
Şırnak İl Müftülüğü bahçesinde düzenlenen iftar programı öncesinde konuşan Türkiye Beyazay Derneği
Şırnak Şube Başkanı Sabri Özcan
, engellilerin önemine değinerek, "yüze yakın engeli kardeşlerimize iftar yemeği programını düzenledik. Engellileri bu ramazanda düşünerek ve onların sosyalleşmesi için böyle bir program yapmakta fayda bulduk. Ramazan vesilesiyle bugün ki programımızı her ramazan da yaparak gelenekselleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.
İftar programın ardından dua edildi.
Programa, AK Parti
Şırnak Kadın Kolları Başkanı Hatice
Atan, İŞ Kur Müdürü Mehmet Saddık Bora
ve engelliler katıldı.
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