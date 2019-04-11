Engeliler Polis Haftası'nı Kutladı
32 dakika önce
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde engelliler, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek Polis Haftası'nı kutladı.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:24 Kaynak: AA
'ın Reşadiye
ilçesinde engelliler, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek Polis Haftası
'nı kutladı.
İlçedeki özel rehabilitasyon merkezindeki engelli öğrenciler ve Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla Reşadiye Emniyet Amirliğini ziyaret etti.
Engelliler ve gençler, polis memurlarına karanfil verip onlarla sohbet etti. Engelli öğrenciler de ekip araçlarına ve polis özel harekat araçlarına bindirildi.
Polis telsizinden konuşma yaptırılan engellilere MOBESE merkezi de tanıtıldı.
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