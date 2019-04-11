Son Dakika Haberleri: Engeliler Polis Haftası'nı Kutladı

Engeliler Polis Haftası'nı Kutladı

32 dakika önce

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde engelliler, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek Polis Haftası'nı kutladı.

Engeliler Polis Haftası'nı Kutladı, System.String[]
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde engelliler, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek Polis Haftası'nı kutladı.

İlçedeki özel rehabilitasyon merkezindeki engelli öğrenciler ve Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla Reşadiye Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

Engelliler ve gençler, polis memurlarına karanfil verip onlarla sohbet etti. Engelli öğrenciler de ekip araçlarına ve polis özel harekat araçlarına bindirildi.

Polis telsizinden konuşma yaptırılan engellilere MOBESE merkezi de tanıtıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:24 Kaynak: AA
Tokat, Reşadiye, Polis Haftası, Polis, Güncel
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