Son Dakika Haberleri: "Engelimize bir engel daha eklemesine çok üzülüyoruz"
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"Engelimize bir engel daha eklemesine çok üzülüyoruz"

6 saat önce

Vilnius Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda çiftlerde şampiyon olan milli sporcu Ebru Bulgurcu, "engelli adayı" söyleminin değil, "karşılıklı saygı" temelinde bir anlayışın toplumda yer bulmasının daha önemli olduğunu söyledi.

Vilnius Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda çiftlerde şampiyon olan milli sporcu Ebru Bulgurcu, "engelli adayı" söyleminin değil, "karşılıklı saygı" temelinde bir anlayışın toplumda yer bulmasının daha önemli olduğunu söyledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında AA muhabirine açıklama yapan Bulgurcu, bugünün kutlama değil, farkındalığın öne çıkması gereken bir gün olduğunu vurguladı.

Bulgurcu, şunları kaydetti:

"Engelli bireylerin hayatını zorlaştıracak şeylerden kaçınarak bize destek olabilirsiniz. 'Engelli adayı olmak' gibi bir bakışın doğru olmadığını düşünüyorum. 'Yarın engelli olurum' korkusuyla değil, insan olduğumuz için birbirimize saygılı olmamız gerekiyor. Hayat paylaştıkça güzel, sevginin aşamayacağı hiçbir engel yok. Engelli ve engelsiz insanlar eşit olarak hayatını devam ettirebilir."

Herkesin birbirine saygı duyduğu, ayrım yapmadığı, daha yaşanılabilir bir dünyanın mümkün olduğunu dile getiren Bulgurcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yani bizler bugün engelliyiz evet ama engeli olmayan insanların engelimize bir engel daha eklemesine gerçekten çok üzülüyoruz. Onlar bize yardımcı oldukça eminim hayat daha da kolaylaşacak. Sadece bugüne özel davranmamamız gerekiyor. O hislerimizi hayata yaymamız gerekir. Engellilere saygılı olmakla başlayabiliriz. Mesela, araçlarımızı engellilerin geçeceği alanlara park etmeyerek başlayabiliriz."

Engelimize bir engel daha eklemesine çok üzülüyoruz

Tenis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:47 Kaynak: AA
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