Engeline rağmen, kırsal bölgelerdeki hayvanları besliyor

GAZİANTEP'te skolyoz hastalığı nedeniyle yürümekte zorluk çeken 23 yaşındaki Ayşe Kete, engeline aldırmadan kırsal kesimlerde dolaşarak sahipsiz ve aç kalan sokak hayvanlarını besliyor.

Doğuştan skolyoz (omurga eğriliği) hastası olan Ayşe Kete, 2 kez ameliyat olmasına rağmen, yürüme güçlüğü çekmeye devam etti. Evden açık liseyi bitiren genç kız, özel bir hastanenin çağrı merkezinde çalışmaya başladı. Çocukluğundan bu yana hayvanları seven Ayşe, 3 yıldır kendi imkanları ve sosyal medya üzerinden gelen yardımlarla kent merkezine yakın kırsal bölgelere giderek hayvanları besliyor.