Engelini buz pistinde dans ederek aştı - Son Dakika

Kocaeli'de yaşayan 19 yaşındaki bedensel engelli figür patenci Rauf Kangal, rakibi olmadığı için katılamadığı ulusal yarışmalarda gösteri yapabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Buz pateniyle iki yıl önce, yaşadığı Gölcük ilçesindeki pistte halk seansında tanışan Kangal, azmiyle dikkatini çektiği tesis amiri sayesinde antrenör Zeynep Kaçar'dan eğitim aldı.

Esneklik, aerobik ve denge unsurlarına ihtiyaç duyulan figür pateninde performans sergileyebilecek düzeye gelen Kangal, ilk gösterisini Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir'in daveti üzerine nisan ayında Samsun'da düzenlenecek Senkronize Bahar Kupası'nda sunacak.

"Burada hep birlikte engelleri aştık"

Rauf Kangal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıl önce tanıştığı buz pateninin kendisi için adeta hayat kaynağı olduğunu söyledi.

Geçmişte çeşitli kurslara katıldığını, son olarak buz pateni eğitimi aldığını anlatan Kangal, şöyle devam etti:

"İki yıl öncesine kadar böyle bir sporu bilmiyordum. Gölcük'teki buz pistinde halk seanslarına katılıyordum, Zeynep hocayla orada tanıştım. Daha sonra buz pisti sorumlusu beni yolda yürürken görmüş, dikkatini çekmiş. Davet etti, bu şekilde kurs almaya başladım. Öncesinde tekerlekli paten deneyimim olmuştu ama onunla bir değilmiş, onu anladım. Tabii ki burada denge biraz daha zor. Zeynep hoca elimden tuttu, düştüm, kalktım... Hareketleri deneye deneye, yavaş yavaş başladım. Dengem biraz sorunlu olduğu için çalışmalarda dengeye daha çok ağırlık verdik. Burada hep birlikte engelleri aşmaya çalışıyoruz.

Yaptığım sporda kırık riski her zaman var. Doktorlar tavsiye etmese de o konuda söz dinlememiş olabilirim ama insan sevdiği şeyden vazgeçemiyor. Burada şarkı dinlerken kaymak insanın ruhunu rahatlatıyor."

"Hedefim bu spor dalında bir kategori açılmasını sağlamak"

Kangal, Federasyon Başkanı Özdemir'in, yönetim kurulu üyeleri Ata Yetişken ve Murat Özel ile antrenman yaptığı Gölcük'teki pistte kendisini ziyaret ettiğini aktararak, "Ricamı kırmadı, geldi, tanıştık. Çok iyi bir insan, hediyeler getirdi. Madalya göndermiş, çok hoşuma gitti. Benim için onur verici bir şeydi." dedi.

Rakibi olmadığı ve bu nedenle kategori açılmadığı için yarışma şansı bulunmadığını ancak Özdemir'den, yarışmalarda gösteri yapabileceğini öğrendiğini dile getiren Kangal, bunun kendisini heyecanlandırdığını ve çalışmalarını "yarışacakmış" gibi sürdürdüğünü kaydetti.

Kangal, "Hedefim, Allah nasip ederse benim gibi olan tüm engelli kardeşlerim, arkadaşlarım, ağabeylerim için bu spor dalında bir kategori açılmasını sağlamak." dedi.

Spor yapmak isteyen engellilere tavsiyelerde bulunan Kangal, "Azmi olan zaten yapar. Yapabilen herkes en azından denesin, gitsin kurs alsın. Buzda dengeyi kurunca ayağınızda öyle bir değişik his oluşturuyor ki... Tarif edemiyorum ama süzülüyor gibi hissediyorsunuz, rahatlatıyor. Zaman zaman adrenalin patlaması yaşıyorsunuz. Her duyguyu yaşatıyor. Doğuştan engelliyim; annem, teyzem, kuzenimde var. Dedelerden gelen bir rahatsızlık. Ailede sporla ilgilenen bir tek benim. Önüme gelen her fırsatı değerlendirmeyi seviyorum. Belki kendinizi bulamamışsınızdır, sizin için fırsattır." ifadelerini kullandı.

"Rauf örnek bir sporcu"

Antrenör Zeynep Kaçar da Rauf Kangal'ın başarılı, istekli, hırslı ve örnek bir sporcu olduğunu söyledi.

Kaçar, genç sporcuyla iki yıldır çalıştıklarını dile getirerek, "Rauf'un kemik erimesi, bacakta kısalma, kireçlenmesi var. 'Öğrenmek istiyorum, yapabildiğim kadar bana yardımcı olur musun?' dedi. Onu kırmadım. Nasıl yapabiliriz diye bir program yaptım kendimce. Onu da zorlamadan ufak ufak çalışmalara başladık." diye konuştu.

Bir şeyi yapmanın yarısının istemek olduğunu vurgulayan Kaçar, şunları kaydetti:

"Rauf'tan çok memnunum. Arkadaşlarına da çok örnek olan bir öğrenci. Engellilerin de bu branşı yapabileceği anlamında yola çıktık. 'Engelliyim, zor bir spor, yapamam' diye düşünen çok arkadaşımız var. Rauf'un bunu yapabildiğini gösterirsek, diğerleri de arkadan gelecektir. Türkiye'de Rauf'un bunu bir ilk olarak başlatması, inanıyorum ki diğer engelliler için büyük bir adım olacaktır. Spor yapmak için engel yok aslında. Önemli olan o sporu sevmek, istemek. Çocuğu başarıya ve bir hedefe götüren budur."