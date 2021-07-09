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Engelini, hayata gülen gözleri ile aştı - Son Dakika

Engelini, hayata gülen gözleri ile aştı

09.07.2021 11:40
Engelini, hayata gülen gözleri ile aştı, System.String[]

GAZİANTEP (İHA) –Gaziantep'te çocukken geçirdiği yüksek ateşli hastalık nedeniyle belden aşağısı felç olan 47 yaşındaki Yücel Ak, yaklaşık yarım asırdır tekerlekli sandalyeye bağlı halde yaşıyor.

GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep'te çocukken geçirdiği yüksek ateşli hastalık nedeniyle belden aşağısı felç olan 47 yaşındaki Yücel Ak, yaklaşık yarım asırdır tekerlekli sandalyeye bağlı halde yaşıyor. 18 yıl çalıştığı fabrikadan emekli olduktan sonra tekerlekli sandalyesiyle çalışmaya sokaklarda devam eden Ak, elleriyle süslediği tartısının başında her gün aynı yerde müşterilerini bekliyor.

Çocuk yaşta geçirdiği ateşli hastalık sonrası ailesi doktora götürmekte geç kalınca tekerlekli sandalyeye bağlı kaldığını belirten Yücel Ak, yaşadığı zorlu süreci hayata güzel bakarak atlatmayı başardığını söyledi. Ayağa kalkabilmek için gitmediği doktorum kalmadığını belirten Ak, "Çocukluktan beri engelliyim, çocukken ateşli havaleye geçirmişi ama annem ve babam ihmalinden beni doktora götürmüyorlar. Hastalık kafadan giriyor, diz kapağında kadar kaldığı için ayaklarımda ağırlık var. Türkiye'de gitmediğim doktor kalmadı" dedi.

"Çalışmasam strese girerim diye korkuyorum"

Zorluk yaşasa da kendisine bir uğraş olduğu için bu işi yaptığını ifade eden Ak, "İster istemez zorluklar yaşıyorum normal yani, biraz zorluk yaşıyorum ama bir uğraş bir eğlence oldu bu da bana. İyi oldu benim için de motive oluyorum, eğleniyorum, zaman geçiriyorum. Bu da olmazsa strese bunalıma girerim diye korkuyorum" sözleriyle neden çalıştığını anlattı.

"Yaşamak her şeye değer"

Yeter ki insan yaşama güzel baksın, her şey düzelir diyerek kendisi gibi engelli olanların hayata küsmemesi gerektiğini kaydeden Ak, "Hayata iyi baksınlar, güzel baksınlar. İsterlerse her şeyi yapabilirler. Ben yürüyemiyorum ben bunu yapamam demesinler, hayata küsmesinler. İstedikten sonra her şeyi yaparlar. Yeter ki istesinler, azmetsinler. Nice engelliler var ki, sağlamlardan daha üstün. Daha başarı gösteren engelliler var. Mesela televizyonlarda da, haberlerde de görüyoruz. İnsanın tek ayağı yok, tek kolu yok. Kaç tane madalya almış, kaç tane kupa almış. Okçulukta olsun, koşu da olsun her dalda. Demek istediğim yeter ki yaşam mücadelelerini yitirmesinler, hayatlarına küsmesinler, evden çıksınlar eve kapanmasınlar. Yaşamak güzel, yaşamak her şeye değer. Yeter ki yaşama güzel baksınlar" şeklinde konuştu.

"Çocuğumu havaya atıp sevmeyi çok isterdim"

Evli ve 3 çocuğu olduğunu vurgulayan Yücel Ak, içinde ukde olarak kalanları anlattı. Ak, "Evlendim ama evlenirken biraz zorluklar yaşadım. Mesela çocuğu alıp sevmek istiyorum, sevemiyorum. Kaldırıp gezdiremiyorum çocuğu. Oturarak çocuğu seviyorsun ama gezdirmek, havaya atmak çok isterdim. Bu konuda çok üzgünüm" dedi.

"Hayata küsmüyorum"

"Allah'a çok şükür kimseye muhtaç değilim" diyen Ak, eşini ve çocuklarını çok sevdiğini kaydetti. Hayata her zaman iyi baktığını, hiçbir zaman küsmediğini ifade eden Yücel Ak, "Ailemle aram iyi, ailem beni çok seviyor, çocuklarım beni çok seviyor. Ben onları çok seviyorum. Ailemle aramda bir sorun yok. Çok şükür çalıştım emekli oldum, az çok, iyi kötü işim de var. Yani hayata güzel bakıyorum. Çocuklarım da beni çok seviyor eşim de öyle. Hayata iyi bakıyorum, hayata küsmüyorum. Şu an Allah'a çok şükür kimseye muhtaç değilim. Babam olsun abilerim olsun sıkıştığımda destek veriyorlar bana" diye konuştu. - GAZİANTEP

Engelini, hayata gülen gözleri ile aştı
Engelini, hayata gülen gözleri ile aştı
Engelini, hayata gülen gözleri ile aştı
Engelini, hayata gülen gözleri ile aştı

Gaziantep, Yücel Ak, Doktora, Emekli, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Engelini, hayata gülen gözleri ile aştı - Son Dakika


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