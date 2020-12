Engelini İŞKUR'la aştı, hayatı değişti - Son Dakika

Manisa'da İŞKUR tarafından engellilere yönelik sağlanan hibe desteği kapsamında 5 yıl önce kendi işinin patronu olan Sezgin Kökbiber, iş yeri açmasıyla birlikte hayat standardının iki katına çıktığını belirterek, tüm engellilere İŞKUR'un desteklerinden yararlanmalarını tavsiye etti. İŞKUR Manisa İl Müdürü Eşref Arslan ise kendi işinin patronu olmak isteyen engelli ve eski hükümlülere her türlü desteği verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini söyledi.

İŞKUR Manisa İl Müdürü Eşref Arslan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kurumun engellilere yönelik hibe desteği sağlayarak kendi işinin patronu olmasına yardımcı olduğu Sezgin Kökbiber'i Akhisar'daki iş yerinde ziyaret etti. Sezgin Kökbiber'in başarılı bir şekilde işlerini yürütmesinin kendilerine de mutluluk verdiğini kaydeden Arslan, tüm engelli ve eski hükümlüleri kendi işlerinin patronu olmaları için kurumlarına beklediklerini söyledi.

"Engelli iş koçu birimi kurduk"

Bütün engellilerin Dünya Engelliler Günü'nü de kutlayan Arslan, "İŞKUR olarak her zaman yanlarında olduğumuzu, her zaman destekçileri olduğumuzu, gerek kurumumuza gelerek danışmanlık almak isteyen gerek İŞKUR piyasasına dahil olmak isteyen engellilere iş ve meslek danışmanlarımız bu konuda ilgilenmekte, kayıtlarını almakta. İş gücü piyasasına yönlendirme konusunda her türlü desteğimiz bulunmakta. Aktif olarak engelli iş koçu birimini de kurduk. Bu konuda engelli iş koçu birimimizde tamamen ilimizdeki engelli bireylerin işgücü piyasasına katılma sürecinde faaliyet gösteren bir birimimiz" dedi.

"Kendi iş yerini açan engelliye 65 bin TL hibe"

Kurum olarak engelli bireylere yönelik hibe programlarından da bahseden Arslan, "2014 yılından bugüne kadar 17 tane yürüttüğümüz engelli ve eski hükümlü projesi bulunmakta. Yine engelli ve eski hükümlü projelerimiz aynı şekilde devam etmektedir. Bununla ilgili olarak yılda iki defa proje almaktayız. Bu aldığımız projeleri genel müdürlüğümüze gönderdikten sonra komisyon tarafından kabul edilen ve onaylanan projelerin uygulanması noktasında elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Önümüzdeki süreçte 18 Aralık 2020 tarihine kadar engelli veya eski hükümlü olup da projesini, kendi işini kurmak isteyen bireylerden projelerini bize sunmalarını bekliyoruz. Projeler teknik ekip tarafından bizde değerlendirilmekte ve uygun görülenler, daha doğrusu şekilsel bakımdan düzenlediğimiz projeler İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulundan geçtikten sonra genel müdürlüğümüze gönderilmekte, Projeler Genel Müdürlüğümüzde komisyon tarafından incelenmekte. İncelenen projelere uygunluk veriliyor veya revize ediliyor. Bu anlamda engelli projelerine 2020 yılı için 65 bin TL'ye kadar hibe desteği verilmekte. 65 bin TL bir engellinin kendi işletmesini kurması açısından makul bir değerdir. 65 bin TL'yi veriyoruz. Bunun geri dönüşümü de ancak kendi iş yerini satması, devretmesi veya işi bırakması durumunda geri tahsilatı yapılıyor. Yoksa öbür türlü tamamen hibe desteğidir" dedi.

Eski hükümlülerin de projelerine destek verdiklerini anlatan Arslan, "Eski hükümlü projeleriyle ilgili olarak da asgari ücretin 15 katına kadar kendi işletmesini kurmak isteyen eski hükümlülere bu anlamda destek vermekteyiz. Bu anlamda halihazırda devam eden ve biten projelerimizle birlikte 17 tane işletmemiz, yani işverenimiz var. Kendileri hem çalışıyorlar hem yanlarında eleman çalıştıranlar var. Bunlar kendi işlerinin sahipleri olarak hayatlarını idame ettiriyorlar" diye konuştu.

"Manisa'da örnek proje"

Manisa'da ayrıca ZEKİ Yaşam Merkezi kurulduğunu ve bunun sadece Türkiye'ye değil dünyaya örnek bir proje olduğunu anlatan Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Manisa'da örnek bir proje olarak uygulanan ZEKİ Yaşam Merkezi dediğimiz zihinsel engelli ve psikolojik engelli bireylerin korumalı işyeri statüsünde değerlendirilmesi, işgücü piyasasına katılması konusunda Manisa'da uygulanan, Manisa Organize Sanayi Bölgesi içinde ZEKİ Yaşam Merkezi içinde 6 tane engelli, zihinsel engelli bireylerin istihdam edildiği bir sınıf bulunmakta. Bu her bir sınıfımızda 8 ila 10 kişi bulunmakta. Bunlar Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki büyük işletmelerin kendi açtıkları sınıflar olup bunlara da hem teknik destek hem de İŞKUR olarak hem eğitim hem istihdam imkanı bulan bireylere asgari ücret düzeyinde maaşları ve sigorta primleri destek olarak İŞKUR tarafından yürütülmektedir."

Engelli bireylere 'Kendi işinizin patronu olun' çağrısı

İŞKUR'un engelli projesinden yararlanan ve kendi iş yerinde 5. yılına başlayan yüzde 40 engelli 42 yaşındaki Sezgin Kökbiber, "Daha önceden özel sektörde ön muhasebe işinde çalışıyordum. Hep içimde kendi işimi yapma arzusu vardı. İŞKUR'un engellilere yönelik desteğini duyduğumda hemen İŞKUR Akhisar Şubesine başvurumu yaptım. Girişimcilik programından sonra girişimcilik belgemi aldım. Projemi hazırladım ve İŞKUR'a sundum. İŞKUR'un kendi işini kuranlara yönelik desteğinden faydalanarak emlak, gayrimenkul işini hayata geçirmiş oldum. İŞKUR'un engellilere yönelik desteği kapsamında kendi işini kuran engellilere destek kapsamında 2015 yılının aralık ayında iş yerimi açtım. 4. yılımı doldurdum ve 5. yılıma başladım. Daha önce özel sektörde normal standart ücretlerde hayatımı idame ettiriyordum. Bu işe başladığımda hayat standardım iki katına çıktı. Bu iş sayesinde hayat standardım yükseldi. Engelli arkadaşlarımıza buradan tavsiyem hiç vakit kaybetmeden eğer kendi işini kurmak istiyorlarsa en yakın İŞKUR'a gidip projelerini sunarak bu destekten faydalanmalarını şiddetle tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Kendisini ziyaret eden İŞKUR Manisa İl Müdürü Eşref Arslan'a hediye takdiminde de bulunan Kökbiber, İŞKUR sayesinde hayatının değiştiğini anlatarak tekrar teşekkür etti. - MANİSA