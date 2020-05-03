Engelini unuttu sağlık çalışanları için seferber oldu - Son Dakika

Batman'da okul idarecisi ve öğretmen bedensel engelli Orhan Yorulmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık görevlileri için hem okulda hem de evinde siperli maske üretiyor.

Yavuz Selim Ortaokulu Müdür Yardımcısı ve bilişim teknolojileri öğretmeni Yorulmaz, Kovid-19'a karşı ön cephede mücadele yürüten sağlık çalışanları için okula ve evine kurduğu 3D yazıcılarla maske üretimi yapıyor.

Mesai saatleri içerisinde okulda üretim yapan Yorulmaz, akşamları da evinin adeta atölyeye dönüştürdüğü salonunda çalışmalarını sürdürüyor.

Evde eşi ve çocuklarından da destek alan Yorulmaz'ın ürettiği siperlikler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla İl Sağlık Müdürlüğüne teslim ediliyor.

"Engel hiçbir şeye engel değildir"

Yorulmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs ile mücadeleye katkı sağlamak istediğini söyledi.

Bu kapsamda sağlık çalışanları için 3D yazıcı ile maske ürettiğini ifade eden Yorulmaz, "Ülkemizde zorlu bir süreç yaşanıyor. Sağlık çalışanlarımız canlarını ortaya koyarak cephenin en ön safında çalışıyor. Engel hiçbir şeye engel değildir. İnsanüstü bir gayretle çalışan sağlık çalışanlarına bu şekilde yardımcı olmak istiyoruz." diye konuştu.

Yorulmaz, tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak üretim yaptığını ifade ederek, evinin salonunu adeta atölyeye çevirdiğini aktardı.

Ürettiği siperliklerin parçalarını eşi ve çocuğu ile birleştirerek kullanıma hazır hale getirdiğini anlatan Yorulmaz, günde ortalama 20 siperlik ürettiğini belirtti.

Yorulmaz, şu ana kadar 100 maske ürettiğini, çalışmasını hem okulda hem de evinde sürdüreceğini kaydetti.