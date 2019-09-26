"Engelini yendi ama şiddete yenildi"

Antalya'da evinde bıçaklanarak öldürülen bedensel engelli kadının kardeşi Soner Ateş, "Kardeşim rahatsızdı. Yüzde 95 engelliydi. Mağdurdu. Mağdur bir insan nasıl acımasızca öldürülür aklım almıyor." dedi.

Muratpaşa ilçesinde eşi Mehmet B. ve eşinin kardeşi Halil B. tarafından bıçaklanarak öldürülen bedensel engelli İnan B'nin kardeşi Soner Ateş (43), kardeşinin yokluğuna sahip çıktığı yeğeni Y.B'yi bağrına basarak alışmaya çalışıyor.

Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın tanığı yeğeninin her şeyi kendisine anlattığını söyledi. Olay sırasında yeğeninin odaya kilitlendiğini aktaran Ateş, yeğeninin uyuduğunu düşündüğü annesine, "Anne kalk, okula gideceğim." diyerek kaldırmaya çalıştığını, sonuç alamayınca yardım istediğini bildirdi.

"Mağdur bir insan nasıl acımasızca öldürülür, aklım almıyor"

Zanlılardan Mehmet B'nin kardeşinden 1,5 yıldır ayrı yaşadığını anlatan Ateş, şöyle konuştu:

"Eve, hiçbir şeye faydası yoktu. Çocuğuna bakmayan biriydi. Kardeşime 50 bin lira kredi çektirdi. Arabayı da üzerine alıp, evi terk etti. 12 yıllık evliliklerinin ilk yıllarından itibaren sıkıntılar başlamıştı. Kardeşim biz üzülmeyelim diye sıkıntılarını çok anlatmazdı. Biz de çevreden duyardık. Sorunların daha da büyümesini istemiyordu. Her evde tatsızlık, kavga çıkar ama kimse gidip eşini bıçaklamaz. Kayınbiraderi kardeşimin kendi ayakları üzerinde durmasını, çocuğa tek başına bakmasını içine sindiremedi. Planlı, projeli bir cinayet. Kız kardeşimi öldürdüler, çekip gittiler. Kardeşim rahatsızdı, mağdurdu. Mağdur bir insan nasıl acımasızca öldürülür, aklım almıyor."

Sonuna kadar şikayetçi olduğunu vurgulayan Ateş, en büyük beklentisinin adaletin yerini bularak şüphelilerin en ağır cezayı almaları olduğunu dile getirdi.

Şiddeti ve sıkıntılarını anlattığı mektup bıraktığı ortaya çıkmıştı

Soner Ateş'in eşi Teslime Ateş ise verilecek en ağır cezanın bu tür girişimlerde bulunmak isteyenler için caydırıcı olabileceğini düşündüğünü belirterek, "Hep mücadeleci yapısıyla ön plana çıktı. Birçok hastalığına yenilmedi. Engelini yendi ama şiddete yenildi. Adalet yerini bulsun." ifadelerini kullandı.

Demircikara Mahallesi'nde tek katlı evde yaşayan ailenin 10 yaşındaki çocuğu Y.B, iki gün önce, annesi İnan B'yi hareketsiz halde bulunca komşulardan yardım istemişti. Kadının bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenmişti. Arsa satışı meselesi nedeniyle eşini öldürdüğünü itiraf eden Mehmet B. ile kardeşi Halil B. tutuklanmıştı. İnan B'nin, olaydan kısa süre önce mahalle muhtarına yaşadığı şiddeti ve sıkıntıları anlattığı bir mektup bıraktığı ortaya çıkmıştı.