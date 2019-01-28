Engeliyle Hayata Tutunuyor

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Hisarbey köyü doğumlu Mustafa Yıldız, (55) eklem romatizması tanısıyla yapılan ameliyattan sonra ayağa kalkamadı.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Hisarbey köyü doğumlu Mustafa Yıldız, (55) eklem romatizması tanısıyla yapılan ameliyattan sonra ayağa kalkamadı. 1990 yılında yanlış ameliyat sonrası engelli kaldığını belirten Yıldız, "Allah Devletimize Milletimize zeval vermesin" diyerek, kendini anlatmaya başladı.



Yıldız " Ben 1964 doğumlu Kütahya – Simav Hisarbey kasabasındanım, 1971'de hastalandım, 1990'da bir ameliyat geçirdim, o zamandan beri 29 yıldır yatağa bağlıyım. Elhamdülillah devlet bizi sahipleniyor, kendi emekli param da var, bakıcıma da bakım parası veriliyor. Devletimizden Milletimizden Allah razı olsun. Eklem romatizmasından ameliyat oldum, 1977'den 1990'a kadar 13 yıl bakkal işletmeciliği yaptım, BAĞ-KUR emeklisiyim" dedi.



Mustafa Yıldız'ı uzun yıllar öncesinden tanıdığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlığını bildiğini söyleyen İbrahim Ethem Kalay, "Metanetli, iradesi sağlam, hiçbir zaman hayata küsmeden, bu güne kadar köyden Simav'a gelir ve özlemini giderir. Ben kendisini çok takdir ediyorum, Allah kendisinden razı olsun" diye konuştu.



Engelli Mustafa Yıldız'ı her gün gezmeye götüren Ahmet Kılıç (70), kendi imal ettiği sedye ile araca bindirdiğini söyledi. Kılıç "Benim arkadaşım sonradan böyle bir duruma geldi. Ben 15 yıl önce emekli oldum, boş vaktim olduğu için bu arkadaşıma yardımcı olup, duasını alıyorum, arabasını sürüyorum, parklara çıkarıp gezdiriyorum. Hayatından memnun, kendi kendine mutlu oluyor, Devletimizden Allah razı olsun diyor, dua ediyor" dedi.



35 yaşındaki Hacer Kardaş tarafından evinde bakımı yapılan Yıldız,1990 yılının birinci yapılan ameliyattan sonra, ayaklarına sanki beton atılmış gibi olduğunu ve o zamandan bu yana ayağa kalkamadığını belirtti. Yıldız, hastane şartlarının o zaman iyi olmadığını, şimdi belki de yürüyor olacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde hastanelerin çok iyi olduğunu söyledi. - KÜTAHYA

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