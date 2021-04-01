Engelliler "10. Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri"nde kızak, okçuluk ve dart yarışlarıyla eğlendi - Son Dakika

Kayseri'de, bir grup görme, işitsel ve bedensel engelli "10. Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri" etkinliğinde bir araya geldi.

Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 10. Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Arlberg Sport, Ace Otel, Kayseri Ulaşım AŞ ve Spor AŞ desteğiyle 2 bin 200 rakımlı Tekir bölgesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlı sayıda engellinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Katılımcılar, maske, mesafe ve hijyen kurallarının titizlikle uygulandığı etkinlikte, kızak, okçuluk, dart yarışlarıyla eğlendi.

Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, bunun, Türkiye'de engelli vatandaşlar için uluslararası seviyede yapılan tek kayak merkezi organizasyonu olduğunu belirtti.

Tekerlekli sandalyesinden kalkıp snowboard ile kayan Nazım Eraslan, engelin beyinde bittiğini ve fiziksel engel tanımadığını vurguladı.

Harun Mut ise 7 yaşında kangren sonucu tek ayağını kaybettiğini anlatarak, "Engelli diye bir şey yok. Zihnimizdeki engeli yenersek yapamayacağımız hiçbir şey yok. Ben tek ayağımla kayabiliyorsam herkes bu sporu fazlasıyla yapabilir. Evlere kapanmasınlar, dışarda birçok spor branşını yapabilirler. Bizler Erciyes'teki bu etkinlikle dağ havası alıp keyifli vakit geçirme fırsatı elde ettik." ifadelerini kullandı.

Yarışlarda dereceye girenlere madalya verildi.