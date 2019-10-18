Engellere rağmen ailelerin HDP il binası önündeki eylemleri 46'ncı gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 46'ncı gününde de devam ediyor. Sabah saatlerinde il binası önüne gelen aileler, HDP'lilerin eylemi engellemek amacıyla il binası önüne koydukları otobüse rağmen oturma eylemlerini sürdürdü.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başlayan ailelerin evlat nöbeti 46'ncı gününde de sürüyor. Mardin'in Derik ilçesinden gelen Şeyhmus Kaya, İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine döndüğü sırada Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğlu Vedat Kaya'nın bulunması için oturma eylemine devam ettiklerini söyledi. Dün yağmur yağdığını ve buna rağmen eylemlerine devam ettiğini kaydeden Kaya, "Biz yağmurda da buradayız, çamurda da buradayız, kar da yağarsa buradayız. Gördüğünüz gibi, bunlar otobüs çekiyor buraya. Bizim oturduğumuz yere otobüs çekiyor. Bütün engellemelere biz hiç aldırış etmeden buradayız, sonuna kadar buradayız. Bunların kökünü kurutmadan buradan gitmeyeceğiz. Bu çocuklarımızı almadan buradan gitmek yok. Bunlar sıkışmış artık. Ne yapacaklarını onlarda kendileri şaşırmışlar artık. Biz ölünceye kadar buradayız, biz burayı terk etmeyeceğiz. Bazen taciz yapıyorlar, bazen patates atıyorlar, taş atıyorlar, sıcak su döküyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz sonuna kadar buradayız. Kendi çocuklarını kurtarmak için ne gerekiyorsa yapsınlar" dedi.