Engelleri aşarak çocuklarına kavuştu - Son Dakika

Engelleri aşarak çocuklarına kavuştu

03.12.2020 16:26
Engelleri aşarak çocuklarına kavuştu, System.String[]

Ağrı'da eşi tarafından engelli olduğu için psikolojik ve fiziksel olarak şiddete maruz kaldığını iddia eden Ağrı Engelliler Derneği Başkanı Sadullah Çabaş, eşinin şiddeti nedeni ile yetiştirme yurdu ve sevgi evlerinde yaşayan 6 çocuğunu yeniden yanına alarak yaşam mücadelesi veriyor.

Ağrı'da eşi tarafından engelli olduğu için psikolojik ve fiziksel olarak şiddete maruz kaldığını iddia eden Ağrı Engelliler Derneği Başkanı Sadullah Çabaş, eşinin şiddeti nedeni ile yetiştirme yurdu ve sevgi evlerinde yaşayan 6 çocuğunu yeniden yanına alarak yaşam mücadelesi veriyor.

Ağrı'nın merkeze bağlı Murat Mahallesinde yaşayan ve eşi tarafından engelli olduğu için psikolojik ve fiziksel olarak şiddete maruz kaldığını iddia eden Ağrı Engelliler Derneği Başkanı Sadullah Çabaş, eşinin şiddeti nedeni ile yetiştirme yurdu ve sevgi evlerinde kalan 6 çocuğunu aylar sonra yeniden yanına alarak hem annelik hem babalık yapıyor. Yürüme engeli olan baba Sadullah Çabaş, kiraladığı tek gözeli evde çocuklarının tüm ihtiyaçlarını tek başına karşılıyor.

20 yıllık evliliği boyunca eşi tarafından engelli olduğu gerekçesiyle şiddete maruz kaldığını iddia eden Sadullah Çabaş, çocuklarının da anneleri tarafından defalarca aynı şiddete uğradığını söyleyerek, "20 yıllık bir evliliğim oldu. Engelli olduğum için eşim sürekli bana ve çocuklarıma şiddet uyguluyordu. Sadece kendisi değil, annesiyle beraber, kız kardeşleriyle beraber yapıyordu. Sürekli sen topalsın, seni beğenmiyorum, bırakıp gideceğim, topal olduğun için seni boşayacağım diyordu" şeklinde konuştu.

"Engelli halimle hem annelik hem babalık yapıyorum"

Çocuklarına şiddet uyguladığı için eşinin tutuklanarak 3 ay cezaevinde kaldığını ve çocuklarının kendilerinden alınarak yetiştirme yurtlarına ve sevgi evlerine verildiğini dile getiren Sadullah Çabaş, çocuklarını yanına alabilmek için bir ev kiraladığını ve sonrasında kontrol altında tutulmak şartıyla çocuklarının kendisine verildiğini söyledi. 6 çocuğunun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için engelli haliyle temizlik ve yemeklerini bile yaptığını vurgulayan Çabaş, "Çocuklarımla beraber bu evde yaşıyorum. Yengem de gelip bakıyor bazen. Çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz ben engelliyim, ayağımda protez var. Engelli halimle hem annelik hem babalık yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarım beni çok seviyor"

Çocukları için tüm fedakarlıkları yapabileceğini belirten Sadullah Çabaş, çocuklarının da kendisine düşkün olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Çocuklarım beni çok seviyor. Ben yolda gelirken sesimi duyduklarında bana doğru koşuyorlar. Rabbim hiç kimsenin başına getirmesin engelli olmak bir kusur değil. Çocuklar bana diyor ki; 'baba sen cezaevindeyken yemeğimiz yoktu, sabrımız yoktu. Kış günü içerisinde biz sobasız yemeksiz gidip geliyorduk. Sokağa çıkınca on gün de olmuyordu. Bizi odaya koyup kapıyı kilitliyordu.' Sanki anne değil bir canavardı. Herkes anne olabilir ama herkes bir canavar olamaz."

"Bu çocukların suçu, günahı ne"

Eşinin kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle polise şikayet ettiğini ve bu nedenle 6 ay cezaevinde kaldığını dile getiren Sadullah Çabaş, "Sürekli beni şikayet ediyordu, sürekli kendine zarar vererek polisin yanına gidiyordu. Benim yaptığımı iddia ediyordu. Bana şiddet uygulamanı kaldırabilirim ama bari çocuklarıma şiddet uygulama, bu çocukların suçu günahı ne diyordum ona. Çocuklara sahip çıkmıyordu, evine sahip çıkmıyordu. Beni altı ay cezaevine attırdı. Ben cezaevindeyken çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Şiddet uyguluyordu. Benim büyük oğlum artık dayanamadığı için onun videosunu çekti. Ben bunu mahkemeye sundum avukatlara sundum. Bu şekilde çıktım" dedi. - AĞRI

Engelleri aşarak çocuklarına kavuştu
Engelleri aşarak çocuklarına kavuştu
Engelleri aşarak çocuklarına kavuştu
Engelleri aşarak çocuklarına kavuştu
Engelleri aşarak çocuklarına kavuştu
Engelleri aşarak çocuklarına kavuştu

Engelli, Şiddet, Ağrı, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Engelleri aşarak çocuklarına kavuştu - Son Dakika


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