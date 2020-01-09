Engelleri aşarak kendi işinin patronu oldu - Son Dakika
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Engelleri aşarak kendi işinin patronu oldu

6 saat önce

Aksaray'da buerger hastalığı nedeniyle engelli raporu olan 49 yaşındaki 6 çocuk annesi İŞKUR'dan aldığı engelli hibe desteklemesiyle kendi mandırasını kurdu.

Engelleri aşarak kendi işinin patronu oldu, System.String[]

Aksaray'da buerger hastalığı nedeniyle engelli raporu olan 49 yaşındaki 6 çocuk annesi İŞKUR'dan aldığı engelli hibe desteklemesiyle kendi mandırasını kurdu.


Aksaray'da 5 yıl önce buerger hastalığına yakalanan ve yüzde 50 engelli olan 49 yaşındaki 6 çocuk annesi Firdevs Kutlu, hayatını sürdürebilmek için İŞKUR tarafından verilen engelli hibe desteğine başvurdu. Bu kapsamda girişimcilik kursuna katılan ve belgesini alan Firdevs Kutlu, daha sonra hayvancılık projesi ile Aksaray Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğüne müracaatta bulundu. Tüm şartları yerine getiren Firdevs Kutlu'nun projesi onaylanarak hayvancılık desteklemesinden hibe olarak 4 büyükbaş hayvan aldı. Aksaray'ı Sarıyahşi İlçesi Sipahiler Köyünde yaşayan Firdevs Kutlu 2 yıl boyunca hayvancılık sektöründe hem kendini geliştirdi, hem de hibe olarak aldığı 4 büyükbaş hayvanla şimdi 15 hayvanla kendine bir mandıra kurdu.


Önceden evlere temizliğe giderek geçimini sağladığını belirten Firdevs Kutlu, "Yaşamımı devam ettirirken buerger hastalığına yakalandım. Bu hastalıktan dolayı sağlığımın bozulması üzerine aldığım %50 engelli raporuyla hayatımı engelli biri olarak devam ettirmeye başladım. Köyde yaşamıma devam ederken köyün muhtarından ve gazetelerden engelli ve eski hükümlülere Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından hibe desteği verildiğini öğrendim. Projeden faydalanmam için ilk adım olarak girişimcilik programına katıldım. Girişimcilik kursunda aldığım eğitimlerin ardından belgemi de aldım. Daha sonra hayvancılık projesiyle müracaat ettim. Projem kabul edildi ve 4 adet büyükbaş hayvanı alarak engelli hibe desteğinden faydalanmış oldum. İŞKUR desteği ile köyümde ineklerden sağladığım gelir ile hem çocuklarımın ihtiyaçlarını gideriyorum hem de ev ekonomisine katkıda bulunuyorum. Ayrıca hastalığımın özel tedavi giderleri konusunda elde etmiş olduğum gelir çok işime yarıyor. Projeye başlarken 4 adet büyükbaş hayvan ile başladım şuanda 15 adet hayvanım var ve bu sayıyı artırarak işimi geliştiriyorum" dedi. - AKSARAY

Aksaray, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:07 Kaynak: İHA
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