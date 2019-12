Engelleri aşarak kendi işlerini kurup istihdam sağladılar

12. Hatay İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı açılış töreninde, kendi işlerini kurarak istihdam sağlayan iki engelli girişimci takdir toplarken, törende duygulu anlar yaşandı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hatay Valiliği himayesinde düzenlenen 12. Hatay İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı açıldı. Açılış töreninde 3 Aralık Dünya Engelliler günü olması münasebeti ile Hatay Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işsizliğin önlenmesinde ve istihdamın artırılması kapsamında hibe krediyle kendi işlerini kuran engelli girişimciler Özge Aynacı ve Ahmet Bucak da davet edildi. Bucak ve Aynacı'nın sahnede konuşma yapmaları planlanıyordu ancak Özge Aynacı konuşamayacağını söyledi. Konuşmasını kağıda yazan Ahmet Bucak ise konuşması sırasında herkesi duygulandırdı. Kameralar önünde heyecanlanan Ahmet Bucak'a salondakiler alkışları ile destek olurken İskenderun Kaymakamı İskender Yönden kameraların yönünü çevirerek Ahmet Bucak'ı rahatlattı. Kameralar salona döndüğünde konuşmasını yapan Bucak, "Hepimiz birer engelli adayıyız. Engelli olmak kendi işini kuramamak anlamına gelmiyor. Kendi işimi kurarak ayaklarım üzerinde durmaya başladım çevreme en iyi şekilde hizmet vermeye başladım başta ailem olmak üzere tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.



Ahmet Bucak'ın konuşması davetlileri duygulandırdı. İŞKUR sayesinde kendi işlerini kuran Özge Aynacı ve Ahmet Bucak'a İskenderun Kaymakamı İskender Yönden İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ve İşkur Hatay İl Müdürü Ziya Yücel tarafından çiçek takdim edildi.



İŞKUR Hatay İl Müdürü Ziya Yücel ise açılış töreninde yaptığı konuşmada engelli vatandaşlara fırsat vererek her daim yanlarında olunması gerektiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliği kapsamında her gün gelişen ve büyüyen Devletimizin istihdam yatırım ve üretim ile ilgili sağladığı imkan ve fırsatlardan verdiği desteklerden vatandaşlarımız ve firmalarımızın haberdar olmasını sağlamak için iş verenler ile iş arayanları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler günü Nice güzel ve iyi örneklerle görüyoruz ki engelli olmak üretime ve girişimciliğe engel değildir yeter ki fırsat verilsin. İŞKUR olarak her daim onların yanındayız ve Engelli kardeşlerimize fırsat verildiğinde neleri başarabildiklerini hep birlikte görüyoruz" dedi.



Fuarın açılışına İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve öğrenciler katıldı.



İki gün sürecek fuara 80 firma katılıyor. Fuarda üniversite öğrencileri, firmaların insan kaynakları müdürleriyle doğrudan iş ve staj görüşmesi yapma imkanı bulacak. - HATAY