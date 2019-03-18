Engelleri Aşarak Madalyaları Aldılar!
1 saat önce
İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Spor Kulübü sporcuları Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 4'ü altın 4'ü Gümüş ve 3'ü Bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazandı.
İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Kulübü sporcuları isimlerinden söz ettirmeye devam ediyor. Genç bir üniversite olmasına rağmen adını başarılarıyla duyuran İstanbul Rumeli Üniversitesi sporcuları, "Görme Engelliler Yüzme Şampiyonası"nda muhteşem sonuçlar elde etti.
16 – 17 Mart 2019 tarihinde Alanya'da gerçekleşen ve 57 kulüpten 25 kadın, 80 erkek olmak üzere toplam 105 sporcunun katıldığı Türkiye Görme Engelliler Yüzme Takım ve Bireysel Türkiye Yüzme Şampiyonası'na 3 sporcusuyla katılan İstanbul Rumeli Üniversitesi altın ve gümüş madalyaları topladı.
İki gün süren şampiyonaya İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Spor Danışmanı Seda Ocak, İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Özhan Akın ve Antrenör Dr. Durhan Aslan ile hazırlanan sporcular Emirhan Yılmaz, Betül Malkoç ve Hayrunnisa Malkoç toplamda 4 Altın, 4 Gümüş ve 3 Bronz madalya alarak yarışmaları kapadılar.
Sporcularına destek vermeye devam edeceğini söyleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Özhan Akın, "Çalışmalarımıza aralıksız olarak devam edeceğiz. Tüm sporcularımızı gönülden kutluyorum. Onlarla gurur duyuyoruz," dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:54 Kaynak: Bültenler
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