Engelleri aşarak yazdığı şiirleriyle umut olacak - Son Dakika

Engelleri aşarak yazdığı şiirleriyle umut olacak

23.10.2020 11:19

Antalya'da 13 yaşından bu yana yazdığı şiirleri bir kitapta toplayan bedensel ve zihinsel engelli Şevval Akkaş azmiyle herkese umut olmak istiyor.

Antalya'da 13 yaşından bu yana yazdığı şiirleri bir kitapta toplayan bedensel ve zihinsel engelli Şevval Akkaş azmiyle herkese umut olmak istiyor.

Muratpaşa ilçesinde ailesiyle yaşayan 21 yaşındaki Akkaş'ın, 3 yaşında geçirdiği trafik kazasıyla hayatı değişti. Kazada kafatasında hasar oluşan Akkaş, yaklaşık 3 ay yoğun bakımda tedavi gördü. Yüzde 20 zihinsel ve yüzde 60 bedensel engelli olarak hastaneden çıkan Akkaş, uzun bir süre vücudunun sağ tarafını kullanamadı.

Fizik tedaviyle vücudunun sağ tarafını hareket ettirmeye başlayan, sağlık problemlerinin bir kısmı ortadan kalkan Akkaş, bu süre içerisinde de şiir yazmaya başladı.

Kaleme aldığı her dizede hayata bakış açısı değişen ve kendisini daha iyi hissetmeye başlayan Akkaş, yaşadıklarını, duygularını, hayallerini mısralara döktü.

Akkaş 8 yılda binlerce şiir yazdı. Şiirlerini bir kitapta toplayan Akkaş yaşam azmiyle de örnek oluyor.

Kitabının basımıyla en büyük hayallerinden birini gerçekleştiren Akkaş, kitabından elde edeceği gelirle yardıma muhtaç çocuklara ve engelli bireylere el uzatmak istiyor. Kitabını internetten satışa sunan Akkaş sağlanacak gelirin tamamını bağışlayacağını bildirdi.

Başarının engel tanımadığını göstermek istiyor

Hayata karşı umutlu bakışı ve neşeli tavırlarıyla dikkati çeken Akkaş, AA muhabirine, tesadüfen şiir yazmaya başladığını, içini mısralara döktükçe yaşama sevincinin daha da arttığını söyledi.

Kağıda döktüğü şiirlerinde kendisini anlattığını aktaran Akkaş, dizeleriyle başkalarına da umut olmak istediğini dile getirdi.

Zor dönemlerden geçtiğini dile getiren Akkaş, "Şiir benim eksik yanımı tamamlıyor, hayata tutunmamı sağlıyor. İnsanların hayatlarına da bir nebze dokunmak istediğim için şiirlerimin bende kalmasını istemedim, onları bir kitapta toplayıp, herkese ulaşmasını istedim. Bu kitapla engelli bireylerin de istedikleri takdirde hayallerini gerçekleştirebileceklerini göstermek istedim." diye konuştu.

Dizelerini okuyan her insanın mutlaka kendisinden bir şeyler bulabileceğini anlatan Akkaş, kendisine iyi gelen şiirlerin, başkalarına da umut olacağına inandığını aktardı.

Bu düşüncenin bile kendisini mutlu ettiğine değinen Akkaş, "Engelli bir birey olduğum için başka insanlara umut olmak istiyorum. 'Siz de yapabilirsiniz, siz de başarabilirsiniz.' demek istiyorum." ifadesini kullandı.

"Kızımızla gurur duyuyoruz"

Anne Kamile Akkaş da kızının çok büyük zorluklar yaşadığını söyledi.

Kızının güçlü bir kişiliğe sahip olduğunu, bugüne kadar karşılaştığı her engeli aşmayı başardığını anlatan Akkaş, "Kızım örnek bir davranış sergiliyor. Yıllardır kurduğu hayallerini tek tek gerçekleştiriyor. Şair olmak istedi ve oldu. Şiirlerini kitaplaştırmak istedi ve ilk kitabını çıkardı. Engelleri aşmayı bildi. Şimdi ise ihtiyaç sahibi, engelli insanlara yardım etmek istiyor. Bunu da en güzel şekilde yapacağına inanıyoruz. Kızımızla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Engelleri aşarak yazdığı şiirleriyle umut olacak
Engelleri aşarak yazdığı şiirleriyle umut olacak
Engelleri aşarak yazdığı şiirleriyle umut olacak
Engelleri aşarak yazdığı şiirleriyle umut olacak

Muratpaşa, Engelli, Antalya, Şiir, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Engelleri aşarak yazdığı şiirleriyle umut olacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki koronavirüs toplantısına çağrılmayan İmamoğlu'yla görüşecek Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Salgın tüm Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiş durumda Ermeni komutan cepheden kaçan askerlerini ikna etmeye çalıştı: Görevinize devam edin Eşinin evi terk etmesine dayanamayıp kendini astı Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak Emekli milletvekili ve cumhurbaşkanlarına zam! İşte önümüzdeki yıl alacakları maaşlar Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar
İmamoğlu, İstanbul'daki pandemi toplantısına neden çağrılmadı? İşte olayın perde arkası İmamoğlu, İstanbul'daki pandemi toplantısına neden çağrılmadı? İşte olayın perde arkası         
11:59
Garry Rodrigues'ten Galatasaray itirafı: Transferin son günü beni istediler Garry Rodrigues'ten Galatasaray itirafı: Transferin son günü beni istediler         
11:41
Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren olay: Sokaktan hayretler içinde geçtim Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren olay: Sokaktan hayretler içinde geçtim         
11:26
Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım         
11:02
Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu         
10:44
Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı         
09:48
Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit: Seni gebertirim kadın Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit: Seni gebertirim kadın         
09:31
Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı         
09:28
8 yıl önce yanan odayı dava bitmediği için kilitli tutmak zorunda kalan aile, senelerdir aynı kabusu yaşıyor 8 yıl önce yanan odayı dava bitmediği için kilitli tutmak zorunda kalan aile, senelerdir aynı kabusu yaşıyor         
08:57
Melek Aslan cinayetinde korkunç detay: Ablasının çıplak fotoğrafını atıp ''Ablanın geceliği ne kadar'' diye sormuş Melek Aslan cinayetinde korkunç detay: Ablasının çıplak fotoğrafını atıp ''Ablanın geceliği ne kadar'' diye sormuş         
08:46
Dünya koronanın pençesinde kıvranırken kuş gribi illeti de yeniden hortladı Dünya koronanın pençesinde kıvranırken kuş gribi illeti de yeniden hortladı         
08:43
Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti         
08:38
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı         
23:04
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı         
18:56
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı         
12:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 12:21:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Engelleri aşarak yazdığı şiirleriyle umut olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei