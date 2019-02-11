"Engelleri Aşmak Bir İnanç Meselesidir"

Saime Kadın Amfi Tiyatro'da, AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı tarafından "Cumhur İttifakı Engelli Programı" düzenlendi. Toplantıda AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın,AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse, Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, ilçe teşkilat mensupları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Mamaklı'lar, engelli vatandaşlar ve aileleri ile bir araya geldi.

Engelli vatandaş ve aileleri ile teker teker selamlaşıp sohbet ettikten sonra konuşmasına başlayan Barış Aydın, " hepinizi kucaklıyorum, özellikle de engelli annelerimizin elleri öpüyorum" dedi. Engelleri aşmanın bir inanç meselesi olduğunu ve bunun AK Parti'nin de her zaman öncelikli konularından olduğunu ifade eden Aydın, konuşmasına şöyle devam etti:

" AK Parti, engelli vatandaşlarımıza hizmeti toplumsal sorumluluk olarak görmüş ve Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 16 yıldır engelli vatandaşlarımızın eğitim, istihdam, bakım ve rehabilitasyon gibi alanlarda yaşamlarını kolaylaştıracak önemli adımlar atmıştır. Engellilerimizin sorunlarına çözüm üretmiş, her türlü desteği vermiş ve hayatın içinde yer alabilmeleri için çalışmalarını her geçen gün artırmıştır. Sizlerin, ailelerinizin geleceğe daha güvenle bakabilmeniz için bizler de canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Engelleri aşmak bir inanç meselesidir ve biz bu inanca fazlasıyla sahibiz."

"Asıl sorun kalplerdeki, zihindeki engeller"

"Esas sorun fiziki engeller değil; kalplerdeki engellerdir" diyen Aydın, bu engelleri aşmak için yerel seçimler sonrasında da çalışmalarının devam edeceğini belitti. Aydın, "Bildiğiniz gibi içeride ve dışarda ülkemizin sıkıntıya düşmesi için uğraş veren şer odakları var. 15 Temmuz'u unutmuyoruz; yakın zamanda ekonomimizi zora sokmak için uğraş verdiler. Ama başaramadılar. PKK'sı var, PYD'si var, onların destekçileri var. Biz milletçe bu oyunlara, bu tuzaklara gelmeyeceğimizi gösterdik. Şimdi de önümüzde seçimler var. Adaylarımızla, projelerimizle, sahip olduğumuz güç ile yine başaracak, hep birlikte daha güzel günlere yürüyeceğiz" dedi.

"Mamak'ın yıldızı, Murat Köse ile daha da parlayacak"

Mamak'ta doğup büyüdüğünü ve bu ilçenin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Aydın, 20 yıl öncesine gidildiğinde Mamak'ın çok farklı bir ilçe olduğunu, AK Parti'nin belediyecilik vizyonu ile tanışmasından sonra çehresinin çok değiştiğini kaydetti. Mesut Akgül'ün 10 yıl boyunca çok önemli atılımlar yaptığını belirten Aydın, " Şimdi de inşallah Murat Köse kardeşimiz bilgisiyle, donanımıyla Mamak'a, sizlere çok güzel hizmetlerde bulunacak" diye konuştu.

Kayserililer buluşması

Aydın, engelli ve aileleri buluşmasından sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen ile birlikte Latanya Otel'de gerçekleşen Kayserili Dernekler Federasyonu buluşmasına katıldı.