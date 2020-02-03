Engelleri aştı, başarıya koştu - Son Dakika
Son Dakika Spor Engelleri aştı, başarıya koştu - Son Dakika Spor

Engelleri aştı, başarıya koştu

6 saat önce

Zonguldaklı işitme engelli sporcu Alperen Arslan, İstanbul'da yapılan Gençler Salon Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Engelleri aştı, başarıya koştu, System.String[]

Zonguldaklı işitme engelli sporcu Alperen Arslan, İstanbul'da yapılan Gençler Salon Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu.


Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 1-2 Şubat tarihleri arasında İstanbul Ataköy Atletizm pistinde Gençler Salon Türkiye Şampiyonası yapıldı. Zonguldaklı işitme engelli sporcu Alperen Aslan 60 metre ve 200 metre yarışlarında ter döktü. Engelli sporcu Alperen Aslan 200 metrede engelleri aşarak 25.19'luk derecesiyle ikinci olma başarısı gösterdi. Aslan almış olduğu bu başarıyla bu yıl yapılacak İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayı giymeyi hedefliyor. - ZONGULDAK

İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:14 Kaynak: İHA
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