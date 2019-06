Engelleri aştı diplomayı aldı

İZZET MAZI - Kilis'te yaşayan 50 yaşındaki görme engelli Mahmut Açıkel, 5 yıl boyunca her gün kendisini sınıfına kadar götüren eşinin de desteğiyle, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) İlahiyat Fakültesinden mezun olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Lise eğitimini tamamlamasının ardından 1987 yılında halk arasında "gece körlüğü" olarak da bilinen retinitis pigmentosa hastalığına yakalanan Açıkel, yaklaşık 5 yıl sonra görme yetisini tamamen kaybetti.

Yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen mücadeleden vazgeçmeyen Açıkel, 1995 yılında Adeviye Açıkel ile hayatını birleştirdi.

Engelli maaşı ve kardeşlerinin katkısıyla geçinen, bu süreçte 3 çocuk sahibi olan Açıkel, eşinin de desteğiyle 2010 yılında Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğünce özürlü kadrosu için açılan sınavı kazandı ve aynı yıl hizmetli olarak ataması yapıldı.

Açıkel, derecesini yükseltmek ve çocukluk hayali olan öğretmenlik için girdiği üniversite sınavını da kazanarak 2015 yılında KİYÜ İlahiyat Fakültesi'ne kaydını yaptırdı. 5 yıl boyunca eşinin kendisine verdiği büyük destekle eğitimi tamamlayan Açıkel, iyi bir derece elde ederek hayalini kurduğu üniversite diplomasına kavuştu.

Açıkel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lise eğitiminin ardından gözlerini kaybetmesi nedeniyle yarım kalan hayallerini, yıllar sonra eşi Adeviye Açıkel'in büyük özverisi sayesinde gerçeğe dönüştürdüğünü belirterek, çok mutlu olduğunu söyledi.

Yaklaşık 25 yıldır kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan eşine, çocuklarına ve kardeşlerine çok teşekkür eden Açıkel, şunları kaydetti:

"Hocalarım, arkadaşlarım, çocuklarım, kardeşlerim ve özellikle de eşimden çok büyük destek gördüm. 5 yıl boyunca beni yağmur, kar, kış, sıcak, soğuk demeden, derslere, sınavlara getiren ve bitinceye kadar bekleyip tekrar eve götüren hanımıma teşekkür ediyorum. En büyük destekçim hanımım oldu. Sadece bu 5 yıl da değil evlilik hayatım boyunca. Benim yakaladığım en büyük mutluluk böyle bir hanıma sahip olmak çünkü beni 25 yıldır hiçbir zaman üzmedi. Kendisinden Allah razı olsun. Hayat boyu bana destek oldu ve bundan sonra da destekçim olacağına inanıyorum. Allah'a hamd ediyorum bana böyle bir hanım nasip ettiği için."

"Eşim adeta gören gözüm"

Açıkel, eğitim hayatı süresince hocaları ve sınıf arkadaşlarının da kendisine her zaman yardımcı olduğunu dile getirerek, görme engellilerin sadece yardıma değil bazı materyaller ile hizmetlere de ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Ders çalışmak istediğinde en büyük sonunun bilgiye ulaşamamak olduğuna dikkati çeken Açıkel, bazı temel eserlerin okunup, dijital ortama sesli olarak aktarılmasının görme engelliler için önemli bir hizmet olduğunu dile getirdi.

Eğitim hayatı boyunca eşinin hiçbir zaman yanandan ayrılmadığını aktaran Açıkel, "Eşim adeta gören gözüm ve beni her yere ulaştıran bir vasıta oldu. Benim arabam yok ama hanımım var beraber yürüyüp her yere gidiyoruz." diye konuştu.

Adeviye Açıkel de zorlu geçen 5 yılın ardından diploma almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Diplomamızı aldık çok mutluyum. Okulu beraber bitirdik, bundan sonrada onunla her zorluğa göğüs gererim." dedi.

Açıkel'in oğlu Mehmet Sait Açıkel de lise öğrencisiyken babasının üniversite sınavlarına hazırlandığını ve o dönem babasıyla yarıştığını ancak kazananın hep babası olduğunu ifade etti.

Tüm imkansızlıklara rağmen babasının çalışmaktan hiç vazgeçmediğini belirten Açıkel, hayatının her evresinde onu örnek alacağını vurguladı.

KİYÜ Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammed Ruhat Yaşar ise Mahmut ve Adeviye Açıkel çiftinin elde ettiği ortak başarının kendilerini çok duygulandırdığını söyledi.

Açıkel'in fakültenin ilk görme engelli mezunu olduğunu belirten Yaşar, onun, görme yetisini kaybetmenin ve yaşın eğitime engel olmadığını en iyi şekilde gösterdiğini sözlerine ekledi.

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Halil Aldemir de bu mezuniyetin diğerlerinden farklı olduğunu belirterek, "Onun başarısına tanıklık ediyoruz. Bu aynı zamanda bireysel değil ailevi bir başarıdır. Bütün zorluklara rağmen Adeviye Hanım eşinin yanında yer almıştır. Eşini sınıf kapısına kadar getirmiş ve düzenli olarak derslere katılmasını sağlamıştır." diye konuştu.

