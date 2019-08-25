Engelleri aştılar, 2020 Olimpiyatlarına hazırlanıyorlar

Kocaeli'de bocce sporuyla tanışan engelli vatandaşlar, bir yandan spor yaparak rehabilite olurken diğer yandan da 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılmayı hedefliyor.



Hem özel olimpiyatlar hem de paralimpik oyunlar programı içerisinde yer alması nedeniyle büyük önem taşıyan bocce, engelli bireylerin gelişimine de önemli bir katkı sunuyor. Bu kapsamda engelli bireyleri bocce sporu ile tanıştırmayı hedefliyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki Kağıtspor'da engelli bocce takımı oluşturdu. BC-3 kategori oyuncusu ve Kağıtspor Bocce Antrenörü Yavuz Acar'ın önderliğinde çalışmalarına devam eden engelli bireylerin hedefleri 2020 Tokyo Olimpiyatları oldu.



Engelli bireylerin gelişimine önemli bir katkı sunan bocce sporu için Büyükşehir Belediyesi engelli bireylere ulaşım, spor salonu ve malzeme desteği veriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hergeleci İbrahim Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda 2 gün antrenmanlarını sürdüren engelli sporcular, 2020 olimpiyatlarına katılmayı hedefliyor.



10 kişilik takımı çalıştıran BC-3 kategori oyuncusu ve Kağıtspor Bocce Antrenörü Yavuz Acar, "Takım olarak önemli hedeflerimiz var. Ben milli takım oyuncusuyum. Edindiğim tecrübeyi Kocaeli'de diğer engellilere yaymak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte takımı kurduk. Belediyemiz bize önemli destek veriyor. Bizim en önemli sorunumuz ulaşım. Bu sorunu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünün verdiği özel asansörlü araçla çözüldü. Haftanın iki günü araç ile engelli sporcularımızı evlerinden topluyoruz. Yine Büyükşehir Belediyemizin bize tahsis ettiği Hergeleci İbrahim Spor Salonunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - KOCAELİ