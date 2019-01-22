Son Dakika Haberleri: Engelleri At Terapisiyle Aşıyorlar

Engelleri At Terapisiyle Aşıyorlar

1 saat önce

Kocaeli'de, Kartepe Belediyesi ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) iş birliğiyle hayata geçirilen merkezde, engelli bireyler için geliştirilmiş iyileştirme yöntemlerinden olan atla terapi hizmeti sunuluyor.

Engelleri At Terapisiyle Aşıyorlar, System.String[]
Kocaeli'de, Kartepe Belediyesi ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) iş birliğiyle hayata geçirilen merkezde, engelli bireyler için geliştirilmiş iyileştirme yöntemlerinden olan atla terapi hizmeti sunuluyor.

Kartepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atla Terapi Merkezinde, kas ve gelişim hastalıkları, down sendromu, otizm, spastizm gibi çeşitli hastalıklara sahip olan vatandaşların tedavisinde atla terapi yöntemi kullanıldığı belirtilerek, sosyal binicilik yapmak isteyenlere de hizmet verildiği kaydedildi.

Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri yarışmasında "Toplum Düzeni ve Sosyal Hizmetler" kategorisinde ödüle layık görülen merkezde, ayda 400 vatandaşın hizmet aldığı belirtildi.

Merkezde bulunan iki atın yetişkin hastaların, dört atın ise çocuk hastaların tedavisinde kullanıldığı ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:43 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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