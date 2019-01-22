Engelleri At Terapisiyle Aşıyorlar
1 saat önce
Kocaeli'de, Kartepe Belediyesi ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) iş birliğiyle hayata geçirilen merkezde, engelli bireyler için geliştirilmiş iyileştirme yöntemlerinden olan atla terapi hizmeti sunuluyor.
Kocaeli'de, Kartepe Belediyesi ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) iş birliğiyle hayata geçirilen merkezde, engelli bireyler için geliştirilmiş iyileştirme yöntemlerinden olan atla terapi hizmeti sunuluyor.
Kartepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atla Terapi Merkezinde, kas ve gelişim hastalıkları, down sendromu, otizm, spastizm gibi çeşitli hastalıklara sahip olan vatandaşların tedavisinde atla terapi yöntemi kullanıldığı belirtilerek, sosyal binicilik yapmak isteyenlere de hizmet verildiği kaydedildi.
Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri yarışmasında "Toplum Düzeni ve Sosyal Hizmetler" kategorisinde ödüle layık görülen merkezde, ayda 400 vatandaşın hizmet aldığı belirtildi.
Merkezde bulunan iki atın yetişkin hastaların, dört atın ise çocuk hastaların tedavisinde kullanıldığı ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:43 Kaynak: AA
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