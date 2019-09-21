Engelleri atla aşan tedavi yöntemi hipoterapi

Hatay'da otistik, bedensel ve zihinsel engelli çocuklar, at eşliğinde tedavi olarak bilinen hipoterapi yöntemiyle tedavi süreçlerini güçlendiriyor.

Antakya ilçesinde Odabaşı Mahallesi'ndeki özel bir at çiftliğinde hipoterapist eşliğinde ata binen engelli çocuklar tedavi süreçlerine katkı sağlıyor ve güzel vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yaşları 5-12 arasındaki çocuklar, bir eğitmen ve iki at antrenörünün gözetiminde haftada 2-3 gün hipoterapi tedavisi alıyor.

Hipoterapi uzmanı ve at antrenörü Cafer Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atların vücut ısılarının insanınkinden daha yüksek olduğunu ve tedavi sırasında binicinin atı hissetmesi için eyer kullanmadıklarını belirtti.

Atların, insanın ruh halini anladığını ve ona göre davrandığını belirten Bayraktar, "Engelli bireyler ilk etapta atlardan ürkerler. Fakat atlar bu bireylere normalden daha uysal yaklaşırlar ve kısa sürede kişiye uyum sağlarlar." dedi.

Bayraktar, atlı terapinin engelli bireylerin tedavi sürecindeki önemini vurgulayarak, tedavideki gelişimin de gözle görülebilir düzeyde olduğunu ifade etti.

Kendisinin de bu hizmeti gönüllü yaptığını aktaran Bayraktar, şöyle dedi:

"Atın sıcaklığı bireydeki kasları hareketlendiriyor. En önemlisi de bireyi psikolojik olarak etkiliyor. Engelli çocukların güven duygusunu yerine getiriyor, denge kontrolünün gelişmesini sağlıyor. Bireyin tedavi süresi engel düzeyine göre değişiyor. Ama genellikle 3 aydan sonra bir gelişim ve iyileşme kendini belli ediyor."

Bayraktar, engelli çocukların tedavilerini katkı sağlamanın kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

Çocuklar ve aileleri mutlu

Otizm hastası 8 yaşındaki Mehmet Akif Uludağ, atları çok sevdiğini ve onlarla keyifli vakit geçirdiğini söyledi.

Ata binmeden önce de hayvanı okşayıp, sevdiğini belirten Uludağ, "Atlarla birlikte yürüyoruz. Yoruldukları zaman duruyoruz. Çok eğlenceli. Ben atları seviyorum, atlar da beni çok seviyor." diye konuştu.

Down sendromlu çocuğunu at çiftliğine getiren Öznur Özbek de "Bu tedavinin, oğlumun bazı davranışlarına katkı sağladığını görmek bizi mutlu etti." ifadesini kullandı.