Engelleri birlikte aşacağız

Engelleri birlikte aşacağızSanatçı Metin Şentürk Avcılar 'da AK Parti başkan adayı Dr. Ulusoy'un gözlerini kapatarak engelli parkurunda eşlik edince ortaya renkli görüntüler çıktıAvcılar AK Parti Başkan adayı Ulusoy: "Gönülden görebilen kardeşlerimizi anlamak için yola çıkacağız" İSTANBUL - Avcılar'da, Beyaz Baston Haftası nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy , özel hazırlanan engelli parkurda bandajla yürüdü. Başkan adayına, Sanatçı Metin Şentürk eşlik edince ortaya renkli görüntüler çıktı.Avcılar AK Parti İlçe Başkanlığınca Beyaz Baston Haftası'nda farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik düzenlendi. AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan ve sanatçı Metin Şentürk'ün katılımı ile düzenlenen etkinlikte özel bir parkur hazırlandı. Parkurda Başkan Adayı Ulusoy, gözlerini bandaj ile kapatarak parkurda yürüdü. Başkan Adayı Ulusoy'a parkur boyunca Sanatçı Metin Şentürk, eşlik etti. Etkinlikte görme engellilerin günlük yaşamdaki zorluklara farkındalık oluşturulurken Sanatçı Şentürk, yaptığı espriler ile katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Ulusoy, sohbet ettiği vatandaşlardan oy istedi.AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Avcılar halkına selamlarını ileterek, "Avcılar güzel bir ilçemiz. İstanbul 'un en güzel ilçesi. Bir tarafı göl diğer tarafı deniz ve ana arterler üzerinde bulunan Rumeli ve Anadolu'nun mozaiğinin en nadide örneklerinden birisi olan en naif ilçe. Biz de ilçemize en iyi hizmeti vermek için yola çıktık. Çok kıymetli insanlar ile kıymetli hemşehrilerimiz ile beraberiz. Metin Bey bizi bugün yalnız bırakmadı. Beyaz Baston Haftası dolayısıyla gönülden görelim gönülden bakalım diyoruz. Onların dünyalarını anlayalım maksadı ile böyle bir organizasyon tertipledik. Bu parkurda gözlerimizi kapatacağız. Gönülden görebilen her şeyi ile beraber gönülden zengin olan bu kardeşlerimizi anlamak için yola çıkacağız. Sonrasında ben de gözlerimizi kapatacağım, Metin Bey de beni Avcılar sokaklarında gezdirecek" dedi.Sanatçı Metin Şentürk ise espri yaparak, engelli vatandaşlar yararına iş yapan herkesi tebrik ettiğini söyleyerek, "İbrahim hocamız bizim gönlümüzde yeri olan çok değerli bir insan. Dünyanın her yerinde çok hayırlı hizmetlerimiz var. Afrika 'dan tutun dünyanın her yerinde hizmetleri var. Kendisini desteklemek adına buradayım. 31 Mart yerel seçimleri için söyleyeceğim çok önemli bir mesaj olarak algılanmasını isterim. Böyle bir ülkede yaşamak herkese nasip olmaz. Bu ülkenin engelliler için daha güzel bir ülke olması için yerel yöneticilerin sadece yasalar ile kanunlar ile değil şu yüreklerini de o meselenin içine koyarak hareket etmesi lazım. Zira yasalar çıkar kanunlar çıkar revize edilir ama o işin içine koymazsanız uygulayamazsınız. Bu 31 Mart'ta da keşke yerel yöneticilerimize arzumuz isteğimiz olsun. Bu ülke öyle bir ülke olsun ki gözü kapalı bile yaşanabilsin" diye konuştu.Öte yandan, programda Sanatçı Şentürk, Başkan Adayı Ulusoy için, "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" şarkısını söyledi.