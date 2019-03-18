Engelleri Birlikte Aşıyoruz" Projesine Gurbetçilerden Destek

Sarıkaya Belediyesi ve Ülkü Ocakları Sarıkaya İlçe Başkanlığı tarafından yürütülen "Engelleri birlikte aşıyoruz" projesine Hollanda Türk Federasyonu'na bağlı Den Haag Türk İslam Kültür Vakfı ve Umut Köprüsü Derneği'nden destek geldi.

Sarıkaya Belediyesi ve Ülkü Ocakları Sarıkaya İlçe Başkanlığı tarafından yürütülen "Engelleri birlikte aşıyoruz" projesine Hollanda Türk Federasyonu'na bağlı Den Haag Türk İslam Kültür Vakfı ve Umut Köprüsü Derneği'nden destek geldi.



Hollanda Türk Federasyonu'na bağlı Den Haag Türk İslam Kültür Vakfı ve Umut Köprüsü Derneği tarafından Sarıkaya'ya gönderilen 50 adet akülü engelli aracı, tekerlekli sandalye, hasta yatakları ve yürüteç, engelli vatandaşlara ulaştırıldı.



Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla "Engelleri birlikte aşıyoruz" projesini başlattıklarını söyledi.



Daha önce de böyle bir organizasyon gerçekleştirerek ilçede yaşayan birçok engelliye yardımların ulaşmasını sağladıklarını aktaran Açıkel, şunları kaydetti:



"Bu seferki projemizi ise Hollanda Türk Federasyonu'na bağlı Den Haag Türk İslam Kültür Vakfı ve Umut Köprüsü Derneği'nin çok önemli katkılarıyla hayat geçirdik. Bu araçların bize ulaşmasına vesile olan yetkililere ve gurbetçi hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Hiçbir zaman unutmamalıyız ki her birey bir engelli adayıdır ve bunu bilerek yaşamalıdır. Bizler de her zaman engelli hemşehrilerimizin yanında yer alacağız ve onlar için elimizden geleni yapacağız."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında Yaralanan Mustafa Boztaş'ın Çektiği Görüntüler Ortaya Çıktı

Ekrem İmamoğlu'nu Kızdıran Manşet: Yalan Haberlere Son Verin, Özür Dileyin

Gamze Özçelik'ten Yeni Zelanda'daki Katliama Çok Sert Tepki!

Son Dakika! Hollanda'da Silahlı Saldırı! Yaralılar Var