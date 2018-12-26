Son Dakika Haberleri: Engelleri Dans Etmelerine Mani Olmuyor

Engelleri Dans Etmelerine Mani Olmuyor

1 saat önce

Venezuela'da engelli dansçılar, sanatın önünde hiçbir engelin duramayacağını göstermek için profesyonel dansçılarla birlikte sahne aldı.

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Venezuela'da engelli dansçılar, sanatın önünde hiçbir engelin duramayacağını göstermek için profesyonel dansçılarla birlikte sahne aldı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:52 

Venezuela, Dünya
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