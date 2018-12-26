Engelleri Dans Etmelerine Mani Olmuyor
1 saat önce
Venezuela'da engelli dansçılar, sanatın önünde hiçbir engelin duramayacağını göstermek için profesyonel dansçılarla birlikte sahne aldı.
Venezuela
'da engelli dansçılar, sanatın önünde hiçbir engelin duramayacağını göstermek için profesyonel dansçılarla birlikte sahne aldı
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:52
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