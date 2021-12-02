Engelleri Dart Turnuvası'yla aştılar - Son Dakika

03 ARALIK 2021

BASIN BÜLTENİ

Engelleri Dart Turnuvası'yla aştılar

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle hazırladığı Dart Turnuvası'na katılan özel gereksinimli çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli çocuklar için birbirinden farklı programlar hazırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen Dart Turnuvası da renkli görüntülere sahne oldu. Acemler BUSKİ Spor Tesisleri'ndeki organizasyona; Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, özel gereksinimli çocuklar ve aileleri katıldı. Her bireyin birer engelli adayı olduğunu söyleyen Fethi Yıldız, Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireylerin her zaman yanında olduğunu ve hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştığını belirtti. Spordan kültüre kadar hayatın her alanında engelli bireylerin yer almasına önem verdiklerini ifade eden Yıldız, "Ailelerimizin gözlerindeki ışıltıyla, evlatlarına verdikleri değeri anlayabiliyoruz. Özel gereksinimli kardeşlerimizle Büyükşehir Belediyemiz her zaman dosttur, kardeştir. Kapımız ve gönlümüz her zaman açıktır" dedi.

Konuşmaların ardından, eğlenceli ve kıran kırana geçen maçlar sonucunda turnuvaya katılan tüm sporcular madalya ile ödüllendirildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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