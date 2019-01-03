Son Dakika Haberleri: Engelleri Doğada Spor ile Aşarız" Projesi

Engelleri Doğada Spor ile Aşarız" Projesi

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Alaplı Meslek Yüksekokulu (MYO) Spor Topluluğu tarafından yürütülen "Engelleri Doğada Spor ile Aşarız" Projesi kapsamında sinema günleri düzenlendi.

Engelleri Doğada Spor ile Aşarız
Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Alaplı Meslek Yüksekokulu (MYO) Spor Topluluğu tarafından yürütülen "Engelleri Doğada Spor ile Aşarız" Projesi kapsamında sinema günleri düzenlendi.

BEÜ'den yapılan açıklamada, proje kapsamında düzenlenen sinema günleri etkinliğinin Alaplı MYO Müdür Vekili Prof. Dr. Soner Yavuz'un katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, etkinliğin ilçede bulunan Çok Programlı Lise öğretmen ve öğrencilerinin yanı sıra Alaplı'da engelli gençlerden oluşan 30 kişilik grupla gerçekleştirildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:41 Kaynak: AA

Zonguldak, Bülent Ecevit Üniversitesi, Alaplı, Güncel
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