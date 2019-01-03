Engelleri Doğada Spor ile Aşarız" Projesi
1 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Alaplı Meslek Yüksekokulu (MYO) Spor Topluluğu tarafından yürütülen "Engelleri Doğada Spor ile Aşarız" Projesi kapsamında sinema günleri düzenlendi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
(BEÜ) Alaplı
Meslek Yüksekokulu (MYO) Spor Topluluğu tarafından yürütülen "Engelleri Doğada Spor ile Aşarız" Projesi kapsamında sinema günleri düzenlendi.
BEÜ'den yapılan açıklamada, proje kapsamında düzenlenen sinema günleri etkinliğinin Alaplı MYO Müdür Vekili Prof. Dr. Soner Yavuz'un katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, etkinliğin ilçede bulunan Çok Programlı Lise öğretmen ve öğrencilerinin yanı sıra Alaplı'da engelli gençlerden oluşan 30 kişilik grupla gerçekleştirildiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:41 Kaynak: AA
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