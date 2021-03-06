ENGELLERİ; GÖRMEYEN GÖZLERİ DEĞİL, KALDIRIMLARDAKİ ARAÇLAR VE EŞYALAR - Son Dakika

ENGELLERİ; GÖRMEYEN GÖZLERİ DEĞİL, KALDIRIMLARDAKİ ARAÇLAR VE EŞYALAR

06.03.2021 08:24
ENGELLERİ; GÖRMEYEN GÖZLERİ DEĞİL, KALDIRIMLARDAKİ ARAÇLAR VE EŞYALAR, System.String[]

KONYA'da görme engelli bireylere günlük hayatta kaldırıma park edilen araçlar, işaret levhaları, iş yerlerinin önüne konulan eşyalar, masalar ve dubalar engel oluyor.

KONYA'da görme engelli bireylere günlük hayatta kaldırıma park edilen araçlar, işaret levhaları, iş yerlerinin önüne konulan eşyalar, masalar ve dubalar engel oluyor. Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan, "Biz görme engelliler, evimizde rahatlıkla hareket edebilir durumdayız. Her şeyi kendimize göre ayarladığımız için sıkıntı yaşamıyoruz. Dışarı çıktığımız da ise, kaldırıma adımımız atar, atmaz sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Takılıp düşüyor veya çarpıyoruz. Oysa ki kaldırımlar insanoğlu yürüsün diye yapılmıştır" dedi.

Görme engelliler, günlük yaşamlarını ellerindeki beyaz bastonlarla kendileri sürdürmeye çalışıyor. Görme engelli derecesine göre bireyler, evlerinden çıkıp işlerine veya park ve bahçelere gidip gezebiliyor. Ancak kaldırımlara park edilen araçlar, yön levhaları, iş yerlerinin önlerine konulan eşyalar, masalar, dubalar engel oluyor.

KALDIRIMLAR İNSANOĞLU YÜRÜSÜN DİYE YAPILDI

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan, görme engellilere gözlerinin değil, kaldırımda bırakılan eşya ve araçların engel olduğunu belirterek, kaldırımların insanların yürümesi için yapıldığına dikkat çekti. Herkesi duyarlı olmaya davet eden Özağan, şunları söyledi:

"Biz görme engelliler, evimiz içerisinde rahatlıkla hareket edebilir durumdayız. Her şeyi kendimize göre ayarladığımız için sıkıntı yaşamıyoruz. Dışarı çıktığımız da ise kaldırıma adımımız atar, atmaz sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Çöp bidonları, arabalar, dubalar ve işaret levhaları yüzünden biz görme engelliler takılıp düşüyor veya çarpıyoruz. Oysaki kaldırımlar insanoğlu yürüsün diye yapılmıştır. Yaya kaldırımını insanlar hiçbir şekilde işgal etmemelidir. Bunun üzerine bir de araç sahipleri otomobillerini kaldırım üzerlerine park ediyor. Kaldırıma park eden araçlar yüzünden bizler büyük sıkıntılar yaşıyoruz."

KALDIRIM ÜZERİNDE BİSİKLET KULLANMASINLAR

Kullandıkları beyaz bastonların onların yaşamlarının bir parçası olduğunu ifade eden Özağan, "Görme engelliler, beyaz bastonlarıyla yürür. Bastonun ucuyla zemindeki farklılıkları hissedebilir ve bu hislerle hareket ederiz. Bazen kaldırımların üzerinde bisikletli veya motorlu araçlar seyrediyor, biz bisikletlerin sesini duyamadığımız için çarpışmalar oluyor. Onlardan ricam kaldırımlar üzerinde motor veya bisiklet sürmesinler." dedi.

Görme engelli Elmas Gül Pınar (14) ise "Kaldırımlara otomobiller park ediyor; ancak biz görme engelliği olduğumuz için onları fark edemiyoruz., çarpıyoruz. Bazen dubalara ayağımız takılıyor ve düşüyoruz. Bunlar bizim günlük hayatımızda çok yaşanıyor." dedi.

ENGELLERİ; GÖRMEYEN GÖZLERİ DEĞİL, KALDIRIMLARDAKİ ARAÇLAR VE EŞYALAR
ENGELLERİ; GÖRMEYEN GÖZLERİ DEĞİL, KALDIRIMLARDAKİ ARAÇLAR VE EŞYALAR
ENGELLERİ; GÖRMEYEN GÖZLERİ DEĞİL, KALDIRIMLARDAKİ ARAÇLAR VE EŞYALAR
ENGELLERİ; GÖRMEYEN GÖZLERİ DEĞİL, KALDIRIMLARDAKİ ARAÇLAR VE EŞYALAR
ENGELLERİ; GÖRMEYEN GÖZLERİ DEĞİL, KALDIRIMLARDAKİ ARAÇLAR VE EŞYALAR
ENGELLERİ; GÖRMEYEN GÖZLERİ DEĞİL, KALDIRIMLARDAKİ ARAÇLAR VE EŞYALAR

Görme Engelli, Bisiklet, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ENGELLERİ; GÖRMEYEN GÖZLERİ DEĞİL, KALDIRIMLARDAKİ ARAÇLAR VE EŞYALAR - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk tatil için gittiği evde ölü bulundu Eski eşini öldüren 'kırmızı ayakkabılı katil', saklandığı evde yakalandı Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Biden bir noktada görüşecektir Suriye'nin kuzeyine peş peşe balistik füze saldırı: 3 ölü, 28 yaralı İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ilde denetim bugün başlıyor Mersin ve Kırşehir'de 7 kişiyi öldüren caniden kan donduran sözler: Pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda 11 şehidimiz için mesaj yayınlayan Demirtaş'ın, "Şehit" yerine "Yaşamını yitiren askerler" demesi büyük tepki çekti Kasımpaşa'daki Divanhane İBB ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı karşı karşıya getirdi
DSÖ Avrupa Başkanı ilk kez bu kadar umutlu konuştu: 2022'nin başında koronanın biteceğiniz tahmin ediyoruz DSÖ Avrupa Başkanı ilk kez bu kadar umutlu konuştu: 2022'nin başında koronanın biteceğiniz tahmin ediyoruz         
08:05
Çöpü atmadığı için tartıştığı kardeşini 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü Çöpü atmadığı için tartıştığı kardeşini 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
02:41
IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Kasıt yoksa gol iptal edilmeyecek IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Kasıt yoksa gol iptal edilmeyecek         
23:57
TikTok'ta şehitlerimize hakaret eden genç kızın serbest kalmasına başsavcılıktan itiraz TikTok'ta şehitlerimize hakaret eden genç kızın serbest kalmasına başsavcılıktan itiraz         
22:01
Baba, kızını taciz eden belediye işçisini ensesinden tüfekle vurarak öldürdü Baba, kızını taciz eden belediye işçisini ensesinden tüfekle vurarak öldürdü         
20:59
Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı         
18:56
377 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak 377 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak         
16:36
Hamile eski eşini öldüren hükümlü, 9 yıl sonra cezaevinde intihar etti Hamile eski eşini öldüren hükümlü, 9 yıl sonra cezaevinde intihar etti         
15:43
Kaymakamın tepki çeken görüntüsü sonrası Zonguldak Valiliği'nden açıklama geldi Kaymakamın tepki çeken görüntüsü sonrası Zonguldak Valiliği'nden açıklama geldi         
15:30
Usta sanatçı Hakan Taşıyan, karaciğer nakli oldu Usta sanatçı Hakan Taşıyan, karaciğer nakli oldu         
14:09
2018'deki kur krizini tahmin eden ekonomistten Türkiye için dikkat çeken uyarı 2018'deki kur krizini tahmin eden ekonomistten Türkiye için dikkat çeken uyarı         
12:46
Meteoroloji harita paylaşarak tehlikeye dikkat çekti: Bazı bölgelerdeki yağış düşüşü yüzde 80'i aştı Meteoroloji harita paylaşarak tehlikeye dikkat çekti: Bazı bölgelerdeki yağış düşüşü yüzde 80'i aştı         
11:41
Lamborghini ile drift atan sürücü kaza yaptı! O anlar kamerada Lamborghini ile drift atan sürücü kaza yaptı! O anlar kamerada         
11:23
25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni sokak ortasında bulundu 25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni sokak ortasında bulundu         
11:12
Bu köyde hala 'kara saban' kullanılıyor! Ekmek parasını iki öküzün sırtından kazanıyor Bu köyde hala 'kara saban' kullanılıyor! Ekmek parasını iki öküzün sırtından kazanıyor         
09:34
Helikopter kazasında şehit düşen askerle ilgili yürek yakan detay: 3 ay önce baba olmuş Helikopter kazasında şehit düşen askerle ilgili yürek yakan detay: 3 ay önce baba olmuş         
09:17
İşin sırrını kimseyle paylaşmıyor! 150 yıllık ata mesleğinden hala ekmek yiyor İşin sırrını kimseyle paylaşmıyor! 150 yıllık ata mesleğinden hala ekmek yiyor         
08:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 08:33:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ENGELLERİ; GÖRMEYEN GÖZLERİ DEĞİL, KALDIRIMLARDAKİ ARAÇLAR VE EŞYALAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei