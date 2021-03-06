ENGELLERİ; GÖRMEYEN GÖZLERİ DEĞİL, KALDIRIMLARDAKİ ARAÇLAR VE EŞYALAR - Son Dakika

KONYA'da görme engelli bireylere günlük hayatta kaldırıma park edilen araçlar, işaret levhaları, iş yerlerinin önüne konulan eşyalar, masalar ve dubalar engel oluyor. Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan, "Biz görme engelliler, evimizde rahatlıkla hareket edebilir durumdayız. Her şeyi kendimize göre ayarladığımız için sıkıntı yaşamıyoruz. Dışarı çıktığımız da ise, kaldırıma adımımız atar, atmaz sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Takılıp düşüyor veya çarpıyoruz. Oysa ki kaldırımlar insanoğlu yürüsün diye yapılmıştır" dedi.

Görme engelliler, günlük yaşamlarını ellerindeki beyaz bastonlarla kendileri sürdürmeye çalışıyor. Görme engelli derecesine göre bireyler, evlerinden çıkıp işlerine veya park ve bahçelere gidip gezebiliyor. Ancak kaldırımlara park edilen araçlar, yön levhaları, iş yerlerinin önlerine konulan eşyalar, masalar, dubalar engel oluyor.

KALDIRIMLAR İNSANOĞLU YÜRÜSÜN DİYE YAPILDI

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan, görme engellilere gözlerinin değil, kaldırımda bırakılan eşya ve araçların engel olduğunu belirterek, kaldırımların insanların yürümesi için yapıldığına dikkat çekti. Herkesi duyarlı olmaya davet eden Özağan, şunları söyledi:

"Biz görme engelliler, evimiz içerisinde rahatlıkla hareket edebilir durumdayız. Her şeyi kendimize göre ayarladığımız için sıkıntı yaşamıyoruz. Dışarı çıktığımız da ise kaldırıma adımımız atar, atmaz sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Çöp bidonları, arabalar, dubalar ve işaret levhaları yüzünden biz görme engelliler takılıp düşüyor veya çarpıyoruz. Oysaki kaldırımlar insanoğlu yürüsün diye yapılmıştır. Yaya kaldırımını insanlar hiçbir şekilde işgal etmemelidir. Bunun üzerine bir de araç sahipleri otomobillerini kaldırım üzerlerine park ediyor. Kaldırıma park eden araçlar yüzünden bizler büyük sıkıntılar yaşıyoruz."

KALDIRIM ÜZERİNDE BİSİKLET KULLANMASINLAR

Kullandıkları beyaz bastonların onların yaşamlarının bir parçası olduğunu ifade eden Özağan, "Görme engelliler, beyaz bastonlarıyla yürür. Bastonun ucuyla zemindeki farklılıkları hissedebilir ve bu hislerle hareket ederiz. Bazen kaldırımların üzerinde bisikletli veya motorlu araçlar seyrediyor, biz bisikletlerin sesini duyamadığımız için çarpışmalar oluyor. Onlardan ricam kaldırımlar üzerinde motor veya bisiklet sürmesinler." dedi.

Görme engelli Elmas Gül Pınar (14) ise "Kaldırımlara otomobiller park ediyor; ancak biz görme engelliği olduğumuz için onları fark edemiyoruz., çarpıyoruz. Bazen dubalara ayağımız takılıyor ve düşüyoruz. Bunlar bizim günlük hayatımızda çok yaşanıyor." dedi.