Engelleri kaldıran teknolojiler görücüye çıktı

Sabancı Vakfı 'nın sivil toplum alanındaki gelişmeleri tartışmaya açmak amacıyla 12.sini düzenlediği Filantropi Semineri, "Engelsiz Yaşam Teknolojileri" başlığıyla Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı 'nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Sivil toplum, özel sektör ve kamu temsilcilerini uluslararası uzmanlarla buluşturan Filantropi Semineri'nin bu yıl ki ana konuşmacısı, engellilik ve kapsayıcılık alanındaki çalışmalarıyla alternatif Nobel Ödülü olarak görülen Right Livelihood Ödülü (2017) ile The Spirit of Helen Keller Ödülü (2018) sahibi olan Yetnebersh Nigussie oldu.

Seminerin açılışı engelli ve engelsiz iki dansçıdan oluşan Infinite Flow Dans Grubu'nun performansıyla başladı. 2015 yılında profesyonel bir dansçıyken felç geçirip sonrasında yeniden sağlığına kavuşan Marisa Hamamoto ile 2005 yılındaki trafik kazasında belden aşağısı felç olan Adelfo Cerame Jr. tarafından sahnelenen dans performansı izleyicilerden büyük alkış aldı.

SABANCI VAKFI OLARAK, HER FIRSATTA 'EĞİTİM HAKKI TARTIŞILMAZ' DİYORUZ

Seminerin açılış konuşmasını yapan Güler Sabancı, sözlerine tüm Sabancı Topluluğu adına konuşmacılara, sanatçılara, sergide yer alan katılımcılara, basın mensuplarına ve gençlere teşekkür ederek başladı. "Sabancı Vakfı olarak öncüsü olduğumuz filantropi alanında 2007 yılından bu yana filantropi seminerleri yapıyoruz. Bu seminerlerde sivil toplum alanında yeni yaklaşımları gündeme getiriyor, tartışmaya açıyor ve tecrübelerin paylaşılmasına çalışıyoruz" diyen Sabancı, teknolojiyle beraber vakıfçılık ve hayırseverliğin de yeni bir boyuta ulaştığını belirtti. Bu yılki seminerde "Eğitim ve Güçlenme" üzerine odaklandıklarının altını çizen Sabancı, "her fırsatta 'Eğitim hakkı tartışılmaz' diyoruz ve 12 yıldır engelli bireylerin hayata eşit ve aktif katılımı için sivil toplum kuruluşlarına destek veriyoruz" dedi.

ENGELLİ KADIN VE ÇOCUKLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ KADERLERİNİ DEĞİŞTİRMELERİ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın ardından sahneye çıkan seminerin ana konuşmacısı görme engelli Yetnebersh Nigussie konuşmasında, "Sabancı Vakfı'nın bu topraklardan aldıklarımızı bu toprakların insanlarıyla paylaşma ilkesi doğrultusunda, ben de kendi hayatımdan yola çıkarak öğrendiğim üç önemli mesajı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben kör olduğumda beş yaşındaydım ve yaşadığım toplumdaki herkes benim için umutların son bulduğunu düşünüyordu, çünkü kırsal Etiyopya'da bir kız çocuğunun kaderi erken yaşta evlenip ailesine çeyiz getirmekti. Oysa benim gözlerim görmüyordu ve kimse benimle evlenmek istemeyecekti, ailem de çeyiz alamayacaktı. Bu durum benim eğitimimi her zaman korkusuzca destekleyen annem ve büyük annem sayesinde bir fırsata dönüştü. Her zaman benim her şeyi başaracağıma inandılar. Beni görme engellilere özel bir okula gönderdiler. Bugün Etiyopya'da ve dünyada engelli bireylerin hayatını değiştirip normlara meydan okuyan bir birey olarak, uluslararası bir örgüt olan Light for the World'un direktörlüğünü yapıyorum" dedi. "Engelli kadın ve çocukların güçlendirilmesi kaderlerini değiştirmeleri açısından büyük önem taşıyor" diyen Nigussie, sözlerini "Bu odadaki herkesi, sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda kimseyi geride bırakmamaya davet ediyorum. Bizimle ilgili hiçbir şeyi bizsiz yapmayın, biz sadece senin gibi farklıyız" diyerek noktaladı.

GÖRME ENGELLİLER İÇİN YENİ NESİL ROBOT REHBER KÖPEK

Seminerde, kapsayıcı performansların yanı sıra Türkiye ve yurt dışından engelli bireylerin eğitim hayatını kolaylaştıran pek çok teknolojik ürün ve model de katılımcılarla paylaşıldı. Sekizinci sınıf öğrencisi Selin Alara Örnek tarafından görme engelli bireyler için geliştirilen yeni nesil robot rehber köpek katılımcılardan büyük ilgi gördü. Örnek, "Çok eğlenerek robot yapıyorum. Hayvanları çok seviyorum. Bu robotun birinci versiyonu da var ama bu çok daha gelişmişi. Görme engellilere yardım etmek için yaptım. A noktasından B noktasına en güvenli şekilde gitmesini sağlıyor. Ses komutları verebiliyorum. İleri git, sağa git, sola git, dur, yat, kalk, arkaya git ve otur komutlarını verebiliyorum" dedi.

Yine görme engelliler için icat edilen akıllı baston ise görme engelli vatandaşların yol boyunca sarı çizgileri takip etmelerine yardımı oluyor. Akıllı bastonun tasarımcısı Enis Getmez geliştirdikleri akıllı bastonun kendi üzerinde görüntü işleme özelliğine sahip olduğunu söyledi. Getmez, "Yerde görme engelliler için hazırlanan sarı çizgileri takip etmesini sağlıyor. Aynı zamanda mobil uygulaması var, gitmek istediğiniz yeri işaretlediğinizde akıllı bastonumuz size gideceğiniz yere kadar eşlik ediyor" dedi.

ALZEIMER HASTALARI İÇİN ROBOT MYLO

Seminerde ilgi odağı olan bir diğer robot ise ağırlıklı olarak Alzheimer ve demans olan bireylerin evde yalnız yaşamasını kolaylaştıran Robot Mylo oldu. Bir akıllı saat yardımıyla sağlık izleme görevini yerine getiren Robot Mylo alınacak ilaçları hatırlatma ve görüntülü arama gibi özellikleri sayesinde, bireyin hem evde tek başına kalmasını hem de ailesiyle yaşamasını kolaylaştırıyor. Robotun tasarımcısı Candy Stiffler, "Mylo yaşlı ve engelli kişilere eşlik eden bir arkadaş robot. Onların iyileşmesine ve bakımına katkı sağlıyor" dedi.

