Son Dakika Haberleri: Engelleri kulaç atarak aşıyorlar
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Engelleri kulaç atarak aşıyorlar

1 saat önce

KAYSERİ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan yüzme kursunda, 8 bedensel engelli antrenörler eşliğinde yüzme öğreniyor.

Engelleri kulaç atarak aşıyorlar, System.String[]
KAYSERİ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan yüzme kursunda, 8 bedensel engelli antrenörler eşliğinde yüzme öğreniyor.
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bedensel engellilere yönelik yüzme kursu açıldı. Haftada 2 gün süren kursa 8 bedensel engelli katıldı. Bedensel engelli vatandaşlar burada, antrenörler eşliğinde yüzme öğreniyor. Antrenörlerinden Fevzi Canıbek, engelli bireylere yüzme öğrettiklerini kaydederek, "Bedensel engelli olup da yüzme öğrenmek isteyen herkesi buraya bekleriz. Engel bireyde yoktur, insanların düşüncelerinde vardır. Profesyonel bir yüzücü olmaları için çalışacağız. Gelen bedensel engelli vatandaşlarımıza da hobi olarak yapmaları için yüzme öğretiyoruz" dedi.
'SPOR ENGEL TANIMIYOR'
Harun Mut (19), 8 yaşında iken geçirdiği hastalık nedeniyle sol diz kapağından aşağısını kaybettiğini söyleyerek, "1 senedir yüzüyorum. 1 ayda öğrendim. Fevzi hoca ile kayak yaparken tanıştık. Onun vesilesi ile yüzmeye de geldim. Kendimi geliştirip milli takıma gidip orada güzel dereceler kazanmak istiyorum. Spor engel tanımıyor. Herkesin spor yapması lazım. Ben tek ayakla yapıyorum, spor yapmamak için bir neden yok" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Yüzme antrenörü Fevzi Canıbek'in röportajı
Engelli yüzücü Harun Mut'un röportajı
Genel detay


Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:16 Kaynak: DHA
Spor
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