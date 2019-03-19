Engelleri Kur'an Öğrenmelerine Engel Olmadı
1 saat önce
Giresun İl Müftülüğü tarafından açılan kursa katılan işitme engelliler Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.
Giresun
İl Müftülüğü tarafından açılan kursa katılan işitme engelliler Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.
Engellilerin dini vecibelerini rahat bir şekilde yerine getirebilmesi için başlatılan 'manevi rehberlik' hizmetleri devam ediyor. İşitme engellilere yönelik açılan kursa katılan öğrenciler hem dini bilgi ediniyor hem de işaret diliyle Kur'an-ı Kerim'i okuyor.
İşaret dili sayesinde Kur'an okumayı öğrenen kursiyerler Zeynep Çakır, Hafize Yılmaz ile Manevi Danışman
Birgül Pehlivan pasta keserek Kur'an okumanın mutluluğunu yaşadı. - GİRESUN
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:29 Kaynak: İHA
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