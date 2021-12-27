Engelleri masa tenisi ile aşan Şeyda, milli gururun parçası olmak istiyor - Son Dakika

Sivas'ta yaşayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Şeyda Toprak, bedensel engeline rağmen başarıyla devam ettiği masa tenisi branşında milli olmak ve Türk bayrağını paralimpik oyunlarında dalgalandırmak istiyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 3. sınıf öğrencisi Şeyda, 2000 yılında Gürün ilçesine bağlı Yolgeçen köyünde iki kolunda gelişim bozukluğuyla dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini köyünde tamamlayan Şeyda, taşımalı sistemle eğitim gördüğü Gürün Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni Kayahan Söğüt'ün tavsiyesiyle masa tenisi sporuyla tanıştı.

Şeyda Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk başlarda kolu çok ağrıdığı için masa tenisini bırakma noktasına geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sağ olsun Kayahan hocam bu düşünceme karşı çıktı ve 'Hayır bırakmak yok, istersen yapabilirsin' diyerek beni motive etti. Yani bu spora onun sayesinde devam ederek bu günlere geldim. Gürün Anadolu Lisesi Müdürü Hatice Handan Kayısılı, müdür yardımcısı Emre Manav ve ailemin de büyük destekleri oldu."

Lisede İngilizce bölümü öğrencisi olduğunu anlatan Şeyda, hayatına olumlu birçok şey kattığı için tercihini masa tenisinden yana kullandığını söyledi.

Şeyda, lise yıllarında Ankara'da düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Masa Tenisi Türkiye Şampiyonaları'nda önemli dereceler elde ettiğine dikkati çekerek, "2016'da ilk Türkiye şampiyonasına katıldım. Bireyselde üçüncü, gruplarda ise ikinci oldum. 2018'de tekrar katıldım ve bu sefer gruplarda birincilik, bireyselde de ikincilik elde ettim." diye konuştu.

"Öz güvenim spor sayesinde katlanarak artmaya devam ediyor"

Spora başlamadan önce hayatın her alanında öz güven eksikliği yaşadığını dile getiren Şeyda Toprak, "Masa tenisine başladıktan sonra kendime olan güvenim arttı. Bir şeyleri başardığımı gördükçe daha iyisini yapabilirim diye düşündüm. Öz güvenim spor sayesinde katlanarak artmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Üniversitede antrenmanlarına yılmadan devam eden ve ileride mutlaka ay yıldızlı formayı giyerek paralimpik oyunlarına katılmak istediğini vurgulayan Şeyda, "Asıl hedefim milli gururun bir parçası olmak ve şanlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmak. Engelimi spor yaparak aşmaya devam ediyorum. Benden sonra gelecek bedensel engelli arkadaşlara da örnek olmak istiyorum. 'Ben yapamam.' demesinler. İstedikten sonra her engel aşılabilir." şeklinde konuştu.