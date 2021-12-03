Engelleri müzikle aşıp koro oluşturdular - Son Dakika

Edirne'de yaşları 20 ile 55 arasında değişen 14 zihinsel engelli, aldıkları müzik eğitiminin ardından oluşturdukları koroyla konser vermenin hayalini kuruyor.

Uzunköprü 80. Yıl Engelli Bakım, Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Merkezi'ndeki 14 zihinsel engelli, yaklaşık 10 aylık çalışma sonrası "Engelsiz Korosu" ismini verdikleri müzik gurubunda bir araya geldi.

Darbuka, zilli def ve çeşitli müzik aletlerini çalmayı öğrenen koro üyeleri, aynı zamanda şarkı ve türküler seslendiriyor.

Müzikle birlikte hayatlarına neşe, azim ve eğlence katan koro üyeleri, ilk konserlerini Engelliler Haftası'nda vermeyi planlıyor.

"Onları mutlu ve huzurlu görmek bizleri de mutlu ediyor"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, AA muhabirine, bakım merkezine gelen engellilerin boş vakitlerini değerlendirmesi ve kaliteli bir yaşam sürmesi için çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Halk Eğitim Merkezi'ndeki usta öğreticilerden de destek alarak merkezde kalan engelli vatandaşların çok güzel bir koro oluşturduğunu anlatan Bilgin, "Koromuz hocalarımızla birlikte çok güzel işler yapıyor. Canla başla çalışıyorlar, onları mutlu ve huzurlu görmek bizleri de mutlu ediyor. Sadece koro değil engelli vatandaşlarımın yaşam kalitesini arttırmak için türlü imkan sağlanıyor." dedi.

Bilgin, Engelsiz Korosu'nun ilk konserini gelecek mayısta, Engelliler Haftası'nda vermeyi planladığını belirtti.

Uzunköprü 80. Yıl Engelli Bakım, Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Merkezi Müdürü Leyla Atasoy ise merkezde 42 bedensel ve zihinsel engellinin hizmet aldığını kaydetti.

Engellilerin merkezde ilgi alanlarına göre çeşitli sosyal faaliyetler yaparak günlerini geçirdiğini anlatan Atasoy, bu kapsamda oluşturulan koronun da engelli vatandaşların hayatına neşe kattığını vurguladı.