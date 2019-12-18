Engelleri müzikle aşıyorlar - Son Dakika

Engelleri müzikle aşıyorlar
6 saat önce
Tarsus Üniversitesi'nin farklı bölümlerinde okuyan öğrencilerden oluşan 'Ev Sakinleri Müzik Grubu' Yarenlik Alanı'nda Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Tarsus Şubesi için mini bir konser verdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:45 Kaynak: İHA
Tarsus Üniversitesi'nin farklı bölümlerinde okuyan öğrencilerden oluşan 'Ev Sakinleri Müzik Grubu' Yarenlik Alanı'nda Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Tarsus Şubesi için mini bir konser verdi.
'Engellileri Müzikle Aşıyoruz' sloganıyla Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Tarsus Şubesi için enstrümanlarını yürek teline dokunduran 'Ev Sakinleri Müzik Grubu' seslendirdikleri şarkılarla dinleyenlere unutulmaz anlar yaşattılar, toplumun sevgisine ve ilgisine ihtiyacı olan zihinsel yetersiz çocuklara dikkat çektiler. - MERSİN
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