Engelleri ortadan kaldıran park hizmete giriyor - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi, engelli çocukların da yaşıtları ile bir arada eğlenceli vakit geçirip oyun oynayabilecekleri Engelsiz Park projesini Çınarlı Mahallesi Köprübaşı Caddesi üzerinde hizmete sunmaya hazırlanıyor. Engelsiz Park için 26 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00'da açılış töreni düzenlenecek.

Düşmelerde yaralanma ve sakatlanma riskini sıfıra indirmek için kauçukla kaplanmış zemine sahip olan Engelsiz Park projesi, engelli çocuklara uygun oyun gruplarının da bulunacağı çocuk oyun alanı, yine engelli vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek çay bahçesi ve dinlenme alanlarını da içeriyor. Mahalle sakinleri için de rahat bir nefes alma imkanı sunan proje, çalışmalar tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi.

Engelsiz kent Süleymanpaşa için önemli bir adım

Süleymanpaşa'nın engelsiz bir kent haline gelmesi için kararlılıkla yürütülen çalışmalardan biri olan Engelsiz Park projesi ile; doğuştan ya da çeşitli sebeplerle sonradan yürüme, görme, işitme gibi yetilerini kaybeden çocukların akranları ile bir arada eğlenebilmelerine, yetişkin bireylerin de toplum içinde kendilerine daha rahat yer bulmaları ve günlük hayattan kopmadan yaşayabilmelerine katkı sunmayı hedefliyor.

"Burada çocuklar aralarında fark olmadığını anlayacaklar"

Süleymanpaşa'nın engelli vatandaşların ihtiyaçlarına öncelik veren engelli dostu bir kent haline gelmesi için ciddi çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Yüksel, engelli çocukların kendi akranları ile aynı imkanlara sahip olmalarının önemine değinerek, şehrin birçok noktasında engelsiz parklar inşa edeceklerini belirtti. Yüksel, "Engelsiz Park çalışmalarımıza Çınarlı Mahallemizden başladık. Engelli-engelsiz tüm çocuklarımız burada bir arada oyun oynayabilecek, birbirleriyle daha çok iletişim kuracak ve aralarında hiçbir fark olmadığını daha iyi anlayacaklar. Sadece çocuklarımız değil, dinlenme alanlarından çay bahçesine kadar tüm engelleri ortadan kaldırdığımız ve tüm ihtiyaçlara yönelik olarak düzenlediğimiz Engelsiz Parkımızı, 26 Ağustos Çarşamba günü düzenleyeceğimiz törenle kıymetli çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Tüm hemşehrilerimizi açılışımızda bizlerle birlikte olmaya davet ediyor, parkımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ