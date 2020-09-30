Engelleri ortadan kaldıran taksi hizmeti - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi, engelli vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik olarak yürüttüğü hizmetlerden biri olan Engelsiz Taksi hizmeti ile Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışının somut örneklerini sergilemeye devam ediyor.

Randevu sistemi ile çalışan ve tamamen ücretsiz bir ulaşım hizmeti olan Engelsiz Taksi, Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan ve dezavantajlı kabul edilen engelli vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek, hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla yürütülen çalışmalar içinde öne çıkıyor.

Korona virüsü salgını öncesi Süleymanpaşa Engelli Koordinasyon Merkezi (SEKOMER) bünyesinde iki araçla gerçekleştirilen Engelsiz Taksi hizmeti, salgın döneminde tek araçla faaliyetlerini sürdürüyor. Salgın sürecinde günlük 5-10 adet randevu talebinin yerine getirildiği hizmet kapsamında aylık ortalama 100-150 civarında engelli vatandaşa ulaşım hizmeti veriliyor.

Engelsiz taksi gönüllere ulaşıyor

Engelsiz Taksi hizmetinden yararlanmak isteyen engelli vatandaşlar, Ak Çözüm Merkezi üzerinden yüz yüze ya da 0 282 259 59 59 numaralı çağrı merkezini arayarak randevu oluşturabiliyorlar. Belirlenen randevu saatinde vatandaşlar talep ettikleri adresten alınıyor. Süleymanpaşa sınırları içindeki tüm hastaneler, eğitim merkezleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına ulaşımları ve geri dönüşleri kapsayan Engelsiz Taksi hizmeti, ulaşım sorunu yaşayan engelli vatandaşlar ve ailelerinin gönüllerine dokunmanın yanı sıra Süleymanpaşa halkından da takdir topluyor.

Engelsiz Taksi, ayrıca engelli vatandaşların, katılmak istemeleri halinde Süleymanpaşa Belediyesinin düzenlediği kültürel etkinliklere ulaşımını da gerçekleştirerek şehrin kültür hayatından uzak kalmamalarını sağlıyor. - TEKİRDAĞ