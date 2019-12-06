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Engelleri potada aştılar

6 saat önce

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Dünya Engelliler günü nedeniyle engelliler arası basketbol müsabakaları düzenlendi.

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Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Dünya Engelliler günü nedeniyle engelliler arası basketbol müsabakaları düzenlendi.


Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Fener'de bulunana Sporcu Fabrikasında 3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında Engelliler arası basketbol müsabakası yapıldı.


Sporcu Fabrikasında yapılan müsabakalara Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Spor Şube Müdürü Gazel Güven, Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Kemal Demir, Saha Komiserleri Derneği Başkanı Bülent Tuna ve engelli sporcular katıldı.


Dostluk havasında gerçekleşen basketbol müsabakasında renkli görüntüler ortaya çıktı. Engelli sporcular doyasıya eğlenirken iki takım arasında tatlı bir rekabet yaşandı. Ardından basketbol müsabakası hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.


Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, "Engelliler günü kapsamında engelli sporcularla basketbol müsabakası yaptık. Onların bu özel gününde onların yanında olduk. İnşallah bundan sonrada her yıl yapacağız. Bizler onları seviyoruz. Onlarla böyle güzel bir etkinlikte buluşmak bize mutluluk verdi"diye konuştu. - ZONGULDAK

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Zonguldak, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:47 Kaynak: İHA
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