Engelleri Spor ve Dansla Aşıyor
6 dakika önce
Henüz 8 aylıkken geçirdiği çocuk felci nedeniyle bedensel engelli olan 40 yaşındaki Sinem Öntürk, engelleri spor ve dansla aştı.
Henüz 8 aylıkken geçirdiği çocuk felci nedeniyle bedensel engelli olan 40 yaşındaki Sinem Öntürk, engelleri spor ve dansla aştı. Buca Belediyesi
Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Badminton Sporcusu Öntürk, raketteki başarılarıyla göz doldururken, Samsun
'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Dans Türkiye
Şampiyonası'nda da Türkiye ikincisi oldu.
Bucalı Sinem Öntürk, bebekliğinde geçirdiği çocuk felci yüzünden engelli kaldı. Tam 15 ameliyat geçiren Öntürk, ilkokuldan sonra eğitim hayatına açık öğretim ile devam etti. Ancak engeli onu hayallerinden koparmadı. 6 yıl önce Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünde badminton oynamaya başlayan Öntürk, alkışlanacak başarılara imza attı. Başarılı sporcu 2 yıl önce Tekerlekli Sandalye Badminton Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu. Bu arada bir başka hayali olan dansa da başlayan Öntürk, bu alanda da tuttuğunu koparmayı başardı. Geçtiğimiz yıl Tekerlekli Sandalye Dans Türkiye Şampiyonasında şampiyon oldu. Bu yıl Samsun'da düzenlenen şampiyonaya Buca Belediyesi sponsorluğuyla katılan Öntürk, bu kez tek bayanlar kategorisinde Türkiye ikinciliğini, çiftler de ise Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Başarılarıyla Buca'nın gururu olan Sinem Öntürk, "Dans etmeye hayatım boyunca devam edeceğim. Benim için vazgeçilmez bir tutku. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina
'ya engelli sporlarının yanında olduğu ve bize verdiği desteklerden ötürü çok teşekkür ederim" dedi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:15 Kaynak: İHA
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