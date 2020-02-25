Engelleri sporla aşacaklar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelleri sporla aşacaklar - Son Dakika

Engelleri sporla aşacaklar

6 saat önce

Çorlu Kent Konseyi Engelli Meclisi'nce ilçedeki bedensel ve zihinsel engelli çocuk ve gençlerin topluma adapte edilmesi maksadıyla Çorlu Belediyesi katkıları ile engellilere yönelik olarak düzenlenen basketbol kursu başladı.

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Çorlu Kent Konseyi Engelli Meclisi'nce ilçedeki bedensel ve zihinsel engelli çocuk ve gençlerin topluma adapte edilmesi maksadıyla Çorlu Belediyesi katkıları ile engellilere yönelik olarak düzenlenen basketbol kursu başladı. İlk antrenmana Türkiye 2. Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) oyuncuları da katıldı.


Çorlu Belediyesi Spor Salonu'nda düzenlenen programa katılarak kısa bir konuşma yapan ve organizasyonun düzenlenmesi başta olmak üzere kursun tertiplenmesinde katkı sağlayan herkese teşekkür eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Çocuklarımızın yüzleri gülsün diye yine bir aradayız. Zaman ayıran herkese teşekkür ediyorum. Biz her şeyi beraber yapınca güzel olacak" dedi.


Çorlu Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Yasemin Ayyüksel ise bir hayalin gerçekleşmesine şahitlik ettiklerini ifade ederek, "Burada çok özel bir takım için bir aradayız. Özel çocukların idmanlarında onlara destek olmak için yanlarındayız. Aslında burada potaya atılacak olan ilk top için değil. Yavrularımızın atacağı ilk başarılı top için toplandık. Bir hayalin gerçekleşmesine şahitlik ediyoruz. Sporun özel gereksinimli çocuklarımızın üzerindeki etkisini, takımla birlikte hareket edebilme kabiliyetini, sporla koordinasyonunu onların gelişiminde gerek zihinsel gerekse fiziksel öneminin hem biz aileler hem de eğitimcilerimiz olarak farkındayız" diye konuştu.


Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve ÇBSK oyuncuları engelli sporculara günün anısına hazırlanan sertifikaları takdim etti. Hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından antrenmana geçildi. - TEKİRDAĞ

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:26 Kaynak: İHA
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