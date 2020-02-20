Engelleri yıkan Milli Kayakçı Kader'in dünya ikinciliğine uzanan başarı öyküsü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelleri yıkan Milli Kayakçı Kader'in dünya ikinciliğine uzanan başarı öyküsü - Son Dakika

Engelleri yıkan Milli Kayakçı Kader'in dünya ikinciliğine uzanan başarı öyküsü

7 saat önce

Polonya'da düzenlenen Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'nda ikinci olarak büyük gurur yaşatan doğuştan işitme engelli Milli Sporcu Ayşe Kader Yavuz, İtalya'da yapılacak olan Dünya Kayak Şampiyonası için hazırlıklarına devam ediyor.

Engelleri yıkan Milli Kayakçı Kader'in dünya ikinciliğine uzanan başarı öyküsü, System.String[]

Polonya'da düzenlenen Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'nda ikinci olarak büyük gurur yaşatan doğuştan işitme engelli Milli Sporcu Ayşe Kader Yavuz, İtalya'da yapılacak olan Dünya Kayak Şampiyonası için hazırlıklarına devam ediyor.


Polonya'da Uluslararası Özel Sporcular Spor Federasyonunun (INAS) düzenlediği Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan 21 yaşındaki Milli Kayakçı Ayşe Kader Yavuz'un başarı hikayesi küçük yaşlarda başladı. Doğuştan işitme engelli olan Yavuz, 6 yaşında geçirdiği ameliyat sonrasında sağlığına kavuşarak kayak sporu ile ilgilenen babası Osman Yavuz ile birlikte kayak yapmaya başladı. Yaklaşık 15 yıldır kayak sporu ile uğraşan Ayşe Kader, 2015 yılında Türkiye Özel Sporcular Kayak Federasyonu ile tanışarak Türkiye şampiyonalarına katıldı. Elde ettiği başarılarını daha da üst seviyeye çıkarmak isteyen Yavuz, 2016 yılında Polonya'da düzenlenen Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'nda dünya ikinciliği gururunu yaşattı. Kayak sporuna gönül veren Milli Sporcu Ayşe Kader Yavuz, bugüne kadar onlarca başarı elde ederek 50'ye yakın madalya aldı. Mart ayında İtalya'da düzenlenecek olan Dünya Kayak Şampiyonası için babası Osman Yavuz'un antrenörlüğünde çalışmalarına devam eden Yavuz'un hedefi birinci olarak Türk bayrağını İtalya'da dalgalandırmak.


"Hedefim birinci olmak"


Kayak sporunda sayısız başarılara imza atan Yavuz, "1998 yılında işitme engelli olarak Erzincan'da dünyaya geldim. En çok sevdiğim kayak sporuna gönül verdim. 15 yıldır kayak sporuna devam ediyorum. 2015 yılında Türkiye Özel Sporcular Kayak Federasyonu ile tanıştım. Başkanımız Birol Aydın'ın destekleri ile Dünya Kayak Şampiyonası'na katıldım. Dünya ve Avrupa derecelerim var. Polonya'da dünya ikincisi oldum. Bu yıl Mart ayında İtalya'da yapılacak olan Dünya Kayak Şampiyonası için hazırlıklara devam ediyorum. Hedefim birinci olmak" dedi.


"3 yıldır dünya şampiyonluğuna katılıyor"


Kızı Ayşe Kader Yavuz'un dünya ikincisi ve Avrupa üçüncüsü olduğunu ifade eden baba Osman Yavuz, "Kendimde sporcu olmamdan dolayı Kader 6 yaşında benimle beraber kayak sporuna başladı. Kızımla beraber başladık. Yaklaşık 15 yıldır kayak sporu ile uğraşıyor. 2015 yılında Türkiye Özel Sporcular Federasyonu ile tanışarak Türkiye şampiyonalarına katıldı. Türkiye şampiyonalarında elde ettiği derecelerden dolayı Birol Aydın başkanımız dünya şampiyonalarına girmesi için yardımcı oldu. 3 yıldır dünya şampiyonalarına katılıyor. 2016 yılında Polonya'da dünya ikincisi oldu, Avrupa üçüncüsü oldu. Bu yıl da Mart ayında İtalya'da yapılacak olan dünya şampiyonamız var. Şuan kamp sürecindeyiz. Sıkı bir çalışma içerisinde. Hedefimiz birinci olmak. Ayşe Kader Yavuz birinci olup bayrağımızı göndere çekerek bütün Türkiye'yi gururlandıracak" diye konuştu. - ERZİNCAN

Polonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:06 Kaynak: İHA
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