Engelleri Yok Saydı Azmiyle 3 Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

27-06-2021 22: 00: 15 ENGELLERİ YOK SAYDI AZMİYLE 3 ALTIN MADALYA KAZANDI BAŞKAN FADILOĞLU TÜRKİYE ŞAMPİYONU SPORCUYU MİSAFİR ETTİ

ALLEBEN'DE BAŞARILARLA DOLU BİR HİKAYE DAHA YAZILDI

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcusu Mehmet Bulut, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu 2021 planlı faaliyet programında yer alan Türkiye İşitme Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda, 3 altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye şampiyonu sporcuyu Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, makamında misafir ederek tebrik etti.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından, Balıkesir Üniversitesi Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen Türkiye İşitme Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcusu Mehmet Bulut, 100 Metre Kelebek Büyükler Kategorisi, 50 Metre Kelebek Büyükler Kategorisi ve 200 Metre Karışık Büyükler Kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Spor yaşamına Alleben Yüzme Havuzu Engelli Tedavi ve Terapi Merkezinde, uzman eğitimler gözetiminde başlayan Türkiye Şampiyonu sporcu, 8 yıllık eğitim sürecinin ardından kulvarlarda sergilediği performansla Gaziantep ve Türk sporu adına adeta bir başarı öyküsü daha yazdı.

Zorlu rakipleri ve engelleri bir bir aşarak başarı hikayesini şampiyonluklarla taçlandıran altın kulaç Mehmet Bulut ve antrenörü Mehmet Emin Bay'ı makamında misafir eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, büyük başarılara imza atan sporcu ve antrenörünü ödüllendirdi.

GURURLANDIRAN VE ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİR BAŞARI

Genç sporcuyu ve antrenörlerini ağırlayan Başkan Fadıloğlu, Türkiye İşitme Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda sporcuları Mehmet Bulut'un elde ettiği başarılarla gururlandıklarını, altın madalyalara uzanan süreçte verilen emeklerin, azmin ve kararlılığın örnek alınması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Fadıloğlu, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sporcumuz Mehmet Bulut'un elde ettiği başarılar bizleri ziyadesiyle gururlandırdı. Türkiye Şampiyonluklarının 8 yıllık bir emeğin sonucunda gelmesi başarıyı çok daha anlamlı kılıyor. Altın madalyalara uzanan süreçte verilen emekler, azim ve kararlık tüm sporcularımız tarafından, örnek alınması gerekiyor. Altın kulacımızı ve değerli antrenörlerini yürekten kutluyorum. Sporcumuza yıllardır en büyük desteği veren değerli ailesine teşekkür ediyorum. Bu hikayelerin çoğalması adına Alleben Yüzme Havuzunda teknik ekipte görev yapan arkadaşlarımızın hummalı mesaisi hız kesemeden devam ediyor. İnşallah nice Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonlukları görmeye devam edeceğiz. "

BAŞKAN FADILOĞLU TÜRKİYE ŞAMPİYONU SPORCUYU MİSAFİR ETTİ

ALLEBEN'DE BAŞARILARLA DOLU BİR HİKAYE DAHA YAZILDI

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcusu Mehmet Bulut, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu 2021 planlı faaliyet programında yer alan Türkiye İşitme Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda, 3 altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye şampiyonu sporcuyu Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, makamında misafir ederek tebrik etti.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından, Balıkesir Üniversitesi Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen Türkiye İşitme Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcusu Mehmet Bulut, 100 Metre Kelebek Büyükler Kategorisi, 50 Metre Kelebek Büyükler Kategorisi ve 200 Metre Karışık Büyükler Kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Spor yaşamına Alleben Yüzme Havuzu Engelli Tedavi ve Terapi Merkezinde, uzman eğitimler gözetiminde başlayan Türkiye Şampiyonu sporcu, 8 yıllık eğitim sürecinin ardından kulvarlarda sergilediği performansla Gaziantep ve Türk sporu adına adeta bir başarı öyküsü daha yazdı.

Zorlu rakipleri ve engelleri bir bir aşarak başarı hikayesini şampiyonluklarla taçlandıran altın kulaç Mehmet Bulut ve antrenörü Mehmet Emin Bay'ı makamında misafir eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, büyük başarılara imza atan sporcu ve antrenörünü ödüllendirdi.

GURURLANDIRAN VE ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİR BAŞARI

Genç sporcuyu ve antrenörlerini ağırlayan Başkan Fadıloğlu, Türkiye İşitme Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda sporcuları Mehmet Bulut'un elde ettiği başarılarla gururlandıklarını, altın madalyalara uzanan süreçte verilen emeklerin, azmin ve kararlılığın örnek alınması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Fadıloğlu, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sporcumuz Mehmet Bulut'un elde ettiği başarılar bizleri ziyadesiyle gururlandırdı. Türkiye Şampiyonluklarının 8 yıllık bir emeğin sonucunda gelmesi başarıyı çok daha anlamlı kılıyor. Altın madalyalara uzanan süreçte verilen emekler, azim ve kararlık tüm sporcularımız tarafından, örnek alınması gerekiyor. Altın kulacımızı ve değerli antrenörlerini yürekten kutluyorum. Sporcumuza yıllardır en büyük desteği veren değerli ailesine teşekkür ediyorum. Bu hikayelerin çoğalması adına Alleben Yüzme Havuzunda teknik ekipte görev yapan arkadaşlarımızın hummalı mesaisi hız kesemeden devam ediyor. İnşallah nice Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonlukları görmeye devam edeceğiz. "