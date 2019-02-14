Engellerini Aşıp Okuma Yazmayı Öğrendi

Ordu'da 3 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle engelli kalan 45 yaşındaki Dursun Ay, engelleri aşarak okuma yazma öğrenmeyi başardı.

HAYATİ AKÇAY - Ordu'da 3 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle engelli kalan 45 yaşındaki Dursun Ay, engelleri aşarak okuma yazma öğrenmeyi başardı.



Çaybaşı ilçesi Aşıklı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte ikamet eden Dursun Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli olduğu için ailesinin kendisini okula gönderemediğini anlattı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın geçen yıl başlattığı okuma yazma seferberliğini duyduktan sonra okumayı ve yazmayı öğrenmek istediğini anlatan Ay, bunun içinde kendi çabalarıyla harekete geçtiğini ve Aşıklı İlkokulu sınıf öğretmeni Ferda Gül ile tanıştığını söyledi.



Ay, geçen yıl bir bölümünü evde, bir kısmını da okulda aldığı eğitim sonrası okuma ve yazmayı öğrendiğini belirterek, "Önce harf ve sayıları öğrendim. Ondan sonra yazı yazmayı öğrendim. Şu anda telefonumda kayıtlı insanların isimlerini, bir yere gittiğimde tabelaları rahatlıkla okuyabiliyorum." dedi.



-"Okumak çok güzel bir şeymiş"



Okuma ve yazmayı öğrendiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Ay, "Okumak çok güzel bir şeymiş. Kendimi daha da geliştirmek istiyorum. Emine Hanım ve Ferdi hocamdan Allah razı olsun." diye konuştu.



Sınıf öğretmeni Gül de Dursun Ay'ın okuma yazma azminin herkese örnek olabileceğini söyledi.



Ay'a okuma yazma öğretebilmek için elinden geleni yaptığını anlatan Gül, "Kendisi okula gelemediği zaman ben evine gittim. Bazen o okula geldi. Bir yıl içerisinde onun da azim ve kararlılığıyla çok ciddi yol kat ettik." dedi.



Gül, Dursun Ay'ın azmini gören birçok kişinin okuma yazma öğrenmek için kendilerine talepte bulunduğunu ifade etti.



Çaybaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cevat Akman da ilçede yaptıkları alan taraması sonucu okuma yazma bilmeyen 163 kursiyere ulaştıklarını belirtti.



Dursun Ay'ın kendisini sürekli geliştirmek istediğini söyleyen Akman, "Kendisi ağır engelli bir kursiyer. Ancak bu durumundan dolayı bize de hiç zorluk çıkarmamaya çalışıyor. Hayata hiç küsmemiş, kendi çapında da sürekli bir şeyler yapmaya çalışan birisi. Bizde bu azmi görünce diğer kursiyerle de örnek gösteriyoruz. Kendisini yürekten kutluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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