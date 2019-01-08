Engelleyen Değil, Kolaylaştıran Olduk

Bursa'nın sorunlarına çözüm üreten projeleri bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor. Her fırsatta, toplumun farklı kesimlerinden vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aktaş, akşam saatlerinde Muradiye Taksi Durağını ziyaret etti. Şehre yönelik sorunlara hakim olan taksicilerin daha iyi bir Bursa için şikayet, öneri ve dileklerini dinleyen Başkan Aktaş, şehre dair her fikre önem verdiklerini vurguladı.

Bursa genelinde alt ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürürken, farklı esnaf gruplarıyla bir araya gelip, istişare çalışmalarına da devam ettiklerini belirten Başkan Aktaş, "Bursa'mızın en eski semtlerinden biri olan ve mahallenin ismini de taşıyan Muradiye Taksi Durağında esnafımızla buluştuk. Durağın 25 yıllık bir mazisi var. Burada özellikle onların yer problemini istişare ettik. Bursa'ya dair görüş ve önerilerini aldık. Ben 15 yıllık başkanlığımda ortak akılla, istişareyle sevk ve idare etmeye çalıştım. Halkımızın hayatını, esnafımızın işini engelleyen sora sokan değil, hep kolaylaştıran hamleler içinde bulunmaya çalıştım. Bundan sonra da ortak akıl ve istişare ile Bursa'yı daha iyi standartlara birlikte taşıyacağız" dedi.