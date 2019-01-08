Engelleyen Değil, Kolaylaştıran Olduk

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 15 yıllık belediye başkanlığı boyunca vatandaşın işini engelleyen değil, kolaylaştıran hamleler yaptıklarını belirterek, ortak akılla Bursa'da refah seviyesini daha da yükseğe çıkarmak istediklerini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 15 yıllık belediye başkanlığı boyunca vatandaşın işini engelleyen değil, kolaylaştıran hamleler yaptıklarını belirterek, ortak akılla Bursa'da refah seviyesini daha da yükseğe çıkarmak istediklerini söyledi.



Bursa'nın meselelerine çözüm üreten projeleri bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor. Her fırsatta, toplumun farklı kesimlerinden vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aktaş, akşam saatlerinde Muradiye Taksi Durağı'nı ziyaret etti. Bursa genelinde alt ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürürken, farklı esnaf gruplarıyla bir araya gelip, istişare çalışmalarına da devam ettiklerini belirten Başkan Aktaş, "Bursa'mızın en eski semtlerinden biri olan ve mahallenin ismini de taşıyan Muradiye Taksi Durağı'nda esnafımızla buluştuk. Durağın 25 yıllık bir mazisi var. Burada bilhassa onların yer problemini istişare ettik. Bursa'ya dair görüşlerini aldık. Ben 15 yıllık başkanlığımda ortak akılla, istişareyle sevk ve idare etmeye çalıştım. Halkımızın hayatını, esnafımızın işini engelleyen, zora sokan değil, hep kolaylaştıran hamleler içinde bulunmaya çalıştım. Bundan sonra da ortak akıl ve istişare ile Bursa'yı daha iyi standartlara birlikte taşıyacağız" dedi. - BURSA

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