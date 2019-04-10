Engelli Ablasının Tecavüzcüsünü Öldüren Gence 15 Yıl Hapis

Bursa'da konuşma ve duyma engeli olan ablasına tecavüz ettiği gerekçesi ile Mehmet Kocadoğan isimli şahsı öldüren genç hakkında karar verildi.

Bursa'da konuşma ve duyma engeli olan ablasına tecavüz ettiği gerekçesi ile Mehmet Kocadoğan isimli şahsı öldüren genç hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti ömür boyu hapis istemiyle yargılanan gence hem tahrik hem de iyi hal indirimi yaparak 15 yıl hapis cezası verdi.



Olay merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. İşitme engelli B.P. (29), kendisini tehdit eden Mehmet Kocadoğan'ı şikayet etmek için polis merkezine gitti. Konuşamayan ablasına ifade verirken yardımcı olmak için refakat eden Yusuf P. (27), ablasının ifadelerinde Kocadoğan'ın ablasına tecavüz ettiğini öğrendi. İfadeden sonra Kocadoğan'ı arayıp konuşmak istediğini söyleyen Yusuf P, buluştuğu Kocadoğan'ı yanındaki tabancayla vurarak öldürdü.



Olaydan sonra tutuklanan Yusuf P. hakkında kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan genç hakkında karar verildi. Konuyla ilgili görülen duruşmanın karar celsesinde son sözleri sorulan Yusuf P. ablasına tecavüz ettiğini duyunca kendisine hakim olamadığını, suçu büyük tahrik altında işlediğini söyledi. Mahkeme heyeti Yusuf P.'ye önce müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra bu cezayı tahrik indirimi yaparak 18 yıla yeniden iyi hal indirimi yaparak da 15 yıla düşürdü. Heyet sanığa ruhsatsız silah kullanmak suçundan da 1 yıl 2 ay ceza verdi. - BURSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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