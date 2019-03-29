Son Dakika Haberleri: Engelli Adam 14 Yaşındaki Çocuğu Kaçırdı

Engelli Adam 14 Yaşındaki Çocuğu Kaçırdı

49 dakika önce

Engelli adam 14 yaşındaki çocuğu kaçırdıNİĞDE - Niğde'de 63 yaşındaki engelli Kemal K., 14 yaşındaki kız çocuğunu evlenmek için kaçırmak istedi.

Engelli adam 14 yaşındaki çocuğu kaçırdı

NİĞDE - Niğde'de 63 yaşındaki engelli Kemal K., 14 yaşındaki kız çocuğunu evlenmek için kaçırmak istedi. Zanlı Polis ekipleri tarafından yakalandı.
İddiaya göre 63 yaşındaki engelli Kemal K. Evlenmek vaadiyle 14 yaşındaki H.C'yi kandırdı. Kayseri'den Niğde'ye gelen Kemal K., yurdun önünden H.C'yi otomobiline alarak ayrıldı. Yurt yetkililerin durumu polise haber vermesi üzerine Kemal K. Niğde-Kayseri karayolunda polis ekipleri tarafından yakalandı. Kemal K., gözaltına alınırken, H.C isimli çocuk ise Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edildi. iki bacağı olmayan Kemal K.'nin 4 ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenildi. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:26 Kaynak: İHA

Polis, Niğde, 3. Sayfa
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