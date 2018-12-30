Son Dakika Haberleri: Engelli Adam Bağlayamayınca Eğilip Ayakkabı Bağcıklarını Bağladı

Engelli Adam Bağlayamayınca Eğilip Ayakkabı Bağcıklarını Bağladı

40 dakika önce

Adıyaman'da yağmur altında eğilerek engelli adamın ayakkabı bağcıklarını bağlayan genç, büyük takdir topladı.

Engelli Adam Bağlayamayınca Eğilip Ayakkabı Bağcıklarını Bağladı, System.String[]
Adıyaman'da yağmur altında eğilerek engelli adamın ayakkabı bağcıklarını bağlayan genç, büyük takdir topladı.

Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi'nde kaldırımda engelli bir adamın yağmur altında ayakkabı bağcıklarını bağlamaya çalıştığını fark eden Yasir isimli Suriyeli genç, engelli adamın yanına gitti. Engelli adamın bağcıklarını bağlayamadığını fark eden Yasir, eğilerek ayakkabı bağcıklarını bağladı. Yasir bu sırada çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülenirken, gencin gösterdiği duyarlılık herkesin yüreğini ısıttı. Bağcıkları bağlanan engelli adam daha sonra gözden kayboldu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:36 Kaynak: İHA

Adıyaman, Güncel
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