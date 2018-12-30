Son Dakika Haberleri: Engelli Adam Bağlayamayınca Eğilip Ayakkabı Bağcıklarını Bağladı

Engelli Adam Bağlayamayınca Eğilip Ayakkabı Bağcıklarını Bağladı

32 dakika önce

Engelli adam bağlayamayınca eğilip ayakkabı bağcıklarını bağladı Engelli adama yardım eden genç büyük takdir topladıADIYAMAN - Adıyaman'da, yağmur altında engelli bir adamın önünde eğilerek onun ayakkabı bağcıklarını bağlayan genç, büyük takdir topladı.

Engelli adam bağlayamayınca eğilip ayakkabı bağcıklarını bağladı
Engelli adama yardım eden genç büyük takdir topladı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, yağmur altında engelli bir adamın önünde eğilerek onun ayakkabı bağcıklarını bağlayan genç, büyük takdir topladı.
Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi üzerinde bulunan kaldırımda yürüyen engelli bir adamın yağmur altında ayakkabı bağcıklarını bağlamaya çalıştığını fark eden Yasir isimli Suriyeli genç, engelli adamın yanına gitti. Engelli adamın bağcıklarını bağlayamadığını fark eden Yasir, engelli adam önünde eğilerek adamın ayakkabı bağcıklarını bağladı. Engelli adamın ayakkabı bağcıklarını bağlayan Yasir, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülenirken gencin gösterdiği duyarlılık herkesin yüreğini ısıttı. Bağcıkları bağlanan engelli adam ise daha sonra bulunduğu yerden ayrılarak gözlerden kayboldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:43 Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa
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