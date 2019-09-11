Engelli adam darp edilmiş halde bulundu
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Engelli adam darp edilmiş halde bulunduTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde darp edilmiş halde yaralı bulunan yürüme engelli yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:32 Kaynak: İHA
Engelli adam darp edilmiş halde bulundu
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde darp edilmiş halde yaralı bulunan yürüme engelli yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, Hacıevhat Mahallesi Ok Meydanı Sokak'ta ikamet eden 71 yaşındaki H.Ç. evinin önünde darp edilmiş halde yaralı bulundu. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı vatandaş, tedavi altına alındı. Olayla ilgili bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
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